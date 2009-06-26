به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، وولفگانگ شایبله وزیر کشور آلمان در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش مسلمانان در ساختمان موزه "هامبورگ" در برلین آلمان در حضور نمایندگان اقلیتهای مسلمان، اتحادیه های اسلامی، اقشار اجتماعی، سیاسی و دینی آلمان سخنرانی کرد.

وی به اهمیت گفتگوهای سازنده میان دو تمدن اسلام و مسیحیت و اقشار جامعه مدنی تأکید کرد.

شایبله با بیان اهمیت گفتگو، دیدار و ادغام در جامعه آلمان، تشریک مساعی در آن را در راستای تعمیق زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقلیتهای مسلمان مقیم آلمان و شهروندان آلمانی مهم ارزیابی کرد و نقش مسلمانان را بااهمیت خواند.

وی با بیان اینکه گفتگوهای دینی و تمدنی و دیدارهای خود را بعد از انتخابات آلمان در سپتامبر ادامه می دهد، به دیدار اخیر خود از قاهره و سخنرانی در دانشگاه الازهر اشاره کرد و اهمیت ادغام و گفتگو میان تمدنها و ادیان را مورد توجه قرار داد.

کنعان کولات رئیس اقلیت ترک تبار برلین با توجه به اهمیت گفتگوهای منظم، تفاهم، شناخت متقابل در تقویت و فعال سازی ادغام در جامعه، تصریح کرد: آموزش و پرورش در میان جوانان ترک تبار برلین اهمیت بسیاری دارد؛ آنها تلاش می کنند تا از تمامی حقوق قانونی خود بهره مند شوند و موانع را از بین ببرند.

وی افزود: ارتباط و بررسی شفاف ارتباط با اقلیت مسلمان در جامعه آلمان اهمیت زیادی دارد، به طوریکه افزایش مساجد و ساخت آنها به میزان لازم در این کشور برای انجام شعائر دینی مانند دیگر پیروان ادیان به این انسجام و همبستگی کمک می کند.

هدف از برگزاری چهارمین همایش مسلمانان احترام متقابل، تعمیق اصول اسلامی، تأکید بر معارف در نظام ارزشی، اجتماعی و دینی آلمان، تحقق مساوات میان طرفین به ویژه در زمینه های آموزشی میان دختران و پسران عنوان شده است.

بر اساس سرشماریهای رسمی در آلمان بیش از 4 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که حدود 2 میلیون آنها ترک تبار هستند. نمایندگان اقلیت مسلمان سعی دارند تا آموزش اسلامی در مدارس آلمان وارد شود تا علاوه بر تعمیق تفاهم و احترام متقابل میان ادیان، زمینه های گفتگو نیز فراهم شود.