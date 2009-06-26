بیماری ترستیزا، مرکبات شمال کشور را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید وحید علوی صبح جمعه در کلاس آموزشی یک روزه ویژه ناظرین حفظ و نباتات و طرح پیش آگاهی آفات و بیماری در بابل اظهار داشت: هدف از برگزاری این کلاس آموزشی بازآموزی و نوآموزی ناظرین طرح با آخرین دستاوردها و روش ها، شناسایی، کنترل و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی با محوریت بیماریهای خطرناک ویروسی و باکتریایی است.

وی افزود: در حال حاضر چهار بیماری خطرناک مرکبات در کشور در حال شیوع است که باید با برنامه ریزی صحیح و درست جلوی شیوع آن گرفته شود.

علوی تصریح کرد: بیماری جاروک لیموترش، میوه سبز مرکبات ، شانکر مرکبات و ترستیزا از بیماری های خطرناکی هستند که سه بیماری آن در مناطق جنوب و بیماری ترستیزا مرکبات در شمال کشور در حال افزایش است.

وی مهمترین عامل جلوگیری از افزایش این بیماری را قرنطینه مرکبات از جنوب به شمال و از شمال به جنوب برشمرد.

علوی مهمترین نقش دولت در جلوگیری از شیوع این بیماری را نظارت دقیق و کامل بر میوه های وارداتی از پاکستان برشمرد و افزود: اگر دولت بر میوه های وارداتی که از پاکستان وارد کشور می شود نظارت دقیق و صحیحی داشته باشد مشکلی به وجود نخواهد آمد.

در این کلاس آموزشی که با همکاری اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی بابل و شعبه نظام مهندسی و منابع طبیعی بابل برگزار شد بیش از 50 نفر از ناظرین حفظ و نباتات حضور داشتند.