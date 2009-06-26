نشر علم از وظایف اصلی روحانیون است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام سید رضا تقوی صبح جمعه در دهمین سالروز ارتحال آیت الله هادی روحانی نماینده فقید ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: آیت الله روحانی عالمی فرزانه، شخصیتی وارسته و ممتاز بود که در زمان حیات خویش بسیار ساده زیست و همه وقت خویش را صرف تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم کرد.

وی افزود: روحانیت به عنوان یک جریان علمی و فکری در تاریخ اسلام توانسته خدمات ارزنده ای را به مردم جامعه ارائه کند و مردم ابهامات مسائل دینی خود را با مراجعه به روحانیت برطرف می کنند.

تقوی با اشاره به اینکه در حال حاضر روحانیت به صورت یک سازمان تشکیلاتی در آمده است، بیان داشت: حوزه علمیه و روحانیت به دنبال علم و علم آموزی همراه با تزکیه هستند و اگر زمانی علم باشد اما روحانیت و تزکیه نباشد، خطرناک است و اسلام آن را نمی پذیرد.

وی تصریح کرد: اسلام کسب علم را یک ارزش می داند اما دشمنان ما می خواهند علم را از ما بگیرند زیرا معتقد هستند اگر به علم دست یابیم به قدرت رسیده ایم.

وی نشر علم را یکی از وظایف روحانیون برشمرد و افزود: علما و روحانیون نباید علم را کتمان کرده و نزد خویش نگه دارند بلکه باید به دیگران آموزش دهند و بیاموزند چرا که زکات علم، آموزش به دیگران است.

تقوی تصریح کرد: وقتی روحانیت با ولی فقیه یکی شوند، نقشه و توطئه دشمنان نقش بر آب می شود.

وی افزود: امام در تفکر شیعه، روح ملت است و اگر امام و ولایت نباشد آن امت کالبدی بی روح است.