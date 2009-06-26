ابداع روشی که طول عمر یک حافظه بین کوانتومی را هزار برابر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "کیو بیت" قیاس کوانتومی یک بیت است و از انطباق همزمان صفر و یک استفاده می کند. به همین علت مستعد انجام خطا در محاسبات چند مرحله ای است. در حقیقت تغییرپذیری و نابودی زودهنگام حافظه "یک کیوبیت" تاکنون یکی از بزرگترین موانع در ایجاد یک رایانه کوانتومی به شمار می رود.

طولانی کردن عمر حافظه یک "کیوبیت" در یک رایانه کوانتومی مهمترین هدف فیزیکدانان دانشگاه میشیگان است. این دانشمندان برای دستیابی به این هدف، نوعی لیزر را ساخته اند که می تواند یک واکنش طبیعی در "بازخورد" (فید بک) رایانه را برانگیزد. این واکنش می تواند میدان مغناطیسی یک نقطه کوانتومی را پایدار کند.

این واکنش طبیعی بازخورد که تاکنون ناشناخته بود "کوانتوم دات" نام دارد و در حقیقت یک نانوساختار نیمه هادی است که برای ساخت یک "کیوبیت" در رایانه های کوانتومی آینده بهترین گزینه به شمار می رود.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند در این خصوص اظهار داشتند: " برای ذخیره سازی اطلاعات در رایانه های کوانتومی، یک اسپین (تنیدگی) الکتریکی وجود دارد که در یک نقطه واحد در یک نیمه رسانا مثل آرسنید گالیوم محبوس می شود. اسپین گام لازم برای ساخت یک کیوبیت است اما با مسدود کردن هر الکترون به خصوص در حالت اسپین، حافظه ها در کمتر از چند میلیاردیم ثانیه از بین می روند."

این دانشمندان با هدف جلوگیری از نابودی حافظه های بیت کوانتومی از لیزری استفاده کردند که نقطه کوانتومی را در بازخوردهای غیرخطی، پایدار و زندگی حافظه های کیوبیت را هزار برابر طولانی تر می کند.

تاکنون بازخوردهای غیرخطی در سیستمهای فیزیکی به ندرت مشاهده می شد.