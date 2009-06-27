نتایج بررسیهای مجلس درباره حوادث دانشگاهها / وضعیت دانشجویان بازداشتی

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعالیتهای مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات در زمینه حوادث اخیر دانشگاهها گفت: یکشنبه هفته گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارشی توسط وزیر علوم و روسای دانشگاهها در رابطه با حوادث اخیر دانشگاهها ارائه شد.

خسارت توهین به دانشجویان بیش از خسارات مالی وارد شده به کوی است

وی ادامه داد: مسئله کوی دانشگاه وجه مهمتری است که می توان به آن اشاره کرد چرا که بسیاری از دانشجویان خوب ما مانند دانشجویان دکتری مورد اهانت قرار گرفته اند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: از کوی دانشگاه بازدید کرده ایم و با دانشجویان هم دیدارهایی داشته ایم. خساراتی که از نظر مالی به کوی وارد شده اند قابل جبران هستند اما توهینی که نسبت به دانشجویان صورت گرفته است برای ما بسیار سنگین است.

وی اظهار داشت: همچنین روز سه شنبه هفته گذشته یک کمیته در کمیسیون تشکیل شد تا پیگیر مسائل کوی باشد. البته کمیته منتخبی به طور فعال از ابتدای جریان حمله به کوی دانشگاه یعنی فردای روز حمله وارد عمل شده و فعالیتهای ارزنده ای را در مورد وضعیت رسیدگی به دانشجویان و احیانا برخوردهایی که با آنها شده و آزادسازی دانشجویان انجام داده است.

دانشجویانی که نقشی در آشوبها نداشته اند آزاد شده اند

عباسپور در رابطه با آزادی دانشجویان زندانی کوی به مهر گفت: تا جایی که اطلاع داریم دانشجویانی که نقشی در آشوبها نداشته اند و در کوی بازداشت شده بودند آزاد شده اند.

وی افزود: کمیته منتخب مجلس از روز بعد حمله به کوی دانشگاه فعالیتهایش را آغاز کرد. کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز بر روی مسائل خاص دانشگاهها متمرکز شد و این مسئله را از ابعاد مختلف مانند خساراتی که به دانشجویان وارد شده است، بعد قانونمند کردن حرکتهای دانشجویی و نظم بخشیدن در دانشگاههای توسط نیروی انتظامی بررسی کرد که البته باید بر روی تمام این موارد مطالعه علمی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با بررسی مسائل اخیر دیگر دانشگاههای کشور در مجلس به مهر گفت: در کنار مسائل کوی که در کمیته مورد بررسی قرار گرفته ابعاد دیگر قضیه که در دانشگاههای دیگر به وقوع پیوسته نیز مد نظر است.

خسارت میلیاردی به دانشگاه صنعتی اصفهان

وی ادامه داد: متاسفانه در دانشگاه صنعتی اصفهان تخریب سنگینی توسط خود دانشجویان و یا افرادی که تحت عنوان دانشجو میان دانشجویان نفوذ کرده بودند صورت گرفته و در نامه ای که رئیس دانشگاه ارائه کرده است خسارات وارده به دانشگاه صنعتی اصفهان چند میلیارد تومان تخمین زده شده است که این موضوع در دست بررسی است. باید مشخص شود این تخریب توسط چه قشری صورت گرفته است؟ دانشجویان یا دانشجونماها؟

عباسپور افزود: در رابطه با دانشگاه صنعتی اصفهان با تاخیر حضور نیروی انتظامی علیرغم درخواست رئیس دانشگاه مواجه هستیم که رئیس دانشگاه معتقد است اگر نیروهای انتظامی به موقع وارد عمل می شدند شاید جلوی بسیاری از این تخریبها گرفته می شد.

بررسی حوادث دانشگاه شیراز

وی اضافه کرد: در دانشگاه شیراز هم حوادث دانشجویی را شاهد بوده ایم که در حقیقت ابعاد خساراتی که وارد شده پایین تر از دانشگاه صنعتی اصفهان است. در این دانشگاه نیز عملکرد دانشجویان و نیروی انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با حوادث دیگر دانشگاهها در تهران گفت: در دانشگاه علم و صنعت نیز حرکتهایی توسط دانشجونماها صورت گرفته است که باید مشخص شود چه میزان از این خسارات را دانشجویان وارد کرده اند و چه میزان را افراد نفوذی میان آنان.

وی افزود: مجلس عزم راسخی در زمینه بررسی مسائل اخیر دانشگاهها به خصوص کوی دانشگاه دارد تا هم از دانشجویان دلجویی شود و هم بتوانیم از نظر قانونی به سمتی برویم که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

عباسپور در رابطه با فعالیتهای فراکسیون دانشگاهیان مجلس در زمینه حوادث اخیر و ارتباط این فراکسیون با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: فراکسیونها ارگان رسمی در مجلس نیستند و در آئین نامه داخلی مجلس هم جایگاهی ندارند و به عنوان نیروی متخصص به حساب نمی آیند لذا شاهد تعداد زیادی از فراکسیونهای مختلف در مجلس هستیم.

وی ادامه داد: فراکسیون دانشگاهیان متشکل از افراد خاصی است که شامل همه دانشگاهیان مجلس نمی شود و اصلا ارتباطی با کمسیون آموزش و تحقیقات ندارد.