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۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

شوشتری خبر داد :

اجرای 22 برنامه فرهنگی و هنری در تابستان امسال

اجرای 22 برنامه فرهنگی و هنری در تابستان امسال

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت : 9 هزار برنامه فرهنگی و هنری و 22 هزار اجرا در تابستان امسال برنامه ریزی شده است که این برنامه ها با محوریت خانواده و برای همه گرو ه ها در این قالب برنامه ریزی شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در مراسم افتتاح فرهنگسرای تابستانی توچال ، با اشاره به اینکه شهرداری نهادی اجتماعی و خدماتی است و وظیفه خود می داند که رویکردها و برنامه هایش موجب بالندگی شهروندان شود، گفت: در این راستا برنامه های شهرداری تهران در هر فصل بررسی و میزان اثر گذاری آن به مدیران مربوطه اطلاع رسانی می شود.

وی افزود : با رویکرد نوین مدیریت شهری تهران ، مجموعه های اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری از حاشیه و انزوا بیرون آمد و بر اساس دستور شهردار تهران ، همه فعالیت های شهرداری دارای پیوست فرهنگی اجتماعی هستند .

شوشتری با بیان اینکه برنامه های فرهنگی هنری امسال هدف گذاری و بر اساس آن سبک زندگی عمده ترین برنامه است ، خاطر نشان کرد : الگوهای زندگی را به مردم ارائه نکرده ایم و انتظار داریم تا مردم از سایر مکان ها الگو نگیرند ، در صورتی که مردم به دنبال برنامه های جدید در زندگی هستند و ما وظیفه داریم تا سبکی از زندگی را ارائه کنیم و مردم بتوانند از بین این الگوها برای زندگی خود انتخاب کنند .

وی با اشاره به این که سازمان فرهنگی هنری خود را در مقابل مردم پاسخگو می داند و مردم باید بدانند تا در مورد مسائل فرهنگی هنری از چه کسی باید سوال کنند ، افزود : تابستان امسال 22 فیلم پارک در بوستانهای تهران به اکران فیلم می پردازند و همچنین تا اواسط تیرماه نیز تلفن گویای 24 ساعته سازمان ، به شهروندان  در مورد برنامه های این مرکزاطلاع رسانی می کند.

شوشتری از تدوین 9هزار برنامه فرهنگی و هنری و 22 هزار اجرا در تابستان امسال خبر داد و گفت : این برنامه ها با محوریت خانواده است و برای همه گروه ها در این قالب برنامه ریزی شده است .

وی افزود : نظام پیشنهادات سازمان فرهنگی در حال راه اندازی است و همچنین بر اساس دستور شهردار تهران ، کارهای فرهنگی با مقیاس یک یکم برای شهروندان انجام خواهد شد که این کار از سال گذشته آغاز شده و ادامه دارد و با این کار برای نیاز فرهنگی هر فرد و خانواده برنامه ریزی می شود .

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، تصریح کرد:  در مقابل مردم نیز وظیفه دارند ر ما ظارت کنند ، ما را از خودشان بدانند و نظراتشان را به خانه های فرهنگ و فرهنگسراها ارائه کنند .

شوشتری خاطر نشان کرد : 29 فرهنگسرا در تهران وجود دارد و ما وظیفه داریم تا این مراکز را به شهروندان معرفی کنیم ، چراکه برنامه ها یسازمان ، فقط مخصوص تابستان نیست و د رهمه فصول سال برگزار می شود .

همچنین نادر انصاری ، رئیس فرهنگسرای تابستانی توچال نیز در این مراسم با اشاره به اهداف راه اندازی این فرهنگسرا ، گفت : این فرهنگسراظرفیت دارد تا روزانه میزبان 1000 نفر از شهروندان باشد تا همگی بتوانند از امکانات آن به خوبی استفاده کنند.

کد مطلب 902551

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