همایش "زن در آیینه جمال و جلال الهی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در راستای اهداف و سیاستهای راهبردی روز زن با حضور ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ و اطلاعات بنگلادش به عنوان هیئت رییسه، عارفین صدیق رییس دانشگاه داکا،آیت الله بهاءالدینی ، فرازنده سفیرایران در داکا،محمد اورعی کریمی رایزن فرهنگی کشورمان،خانم دکتر زهرا محمدی، دکتر شاهده رفیق رییس مؤسسه علوم و تکنولوژی داکا وابسته به دانشگاه ملی بنگلادش و دکتر راضیه اختر بانو عضو هیئت علمی دانشگاه داکا دپارتمان علوم سیاسی برگزارشد.

اولین سخنران سمینار ابوالکلام آزاد گفت: به حضور خود در چنین سمینار بزرگی که به نام بزرگ بانوی جهان برپا گردیده ابراز خرسندی می کنم و وجه تمایز این سمینار با سمینارهای دیگر را در این دانست که این سمینار به نام بانوی بزرگواری برگزارشده که ایشان را سیده زنان دو عالم می نامیم.

وی افزود: تمام محبت و احترامی را که در دل نسبت به این شخصیت داریم با این صدا "فاطمه، مادرجان" ابراز می‌کنیم. همه انسانها به‌خصوص بانوان باید از این بزرگوار راه و روش زندگی را خوب بیاموزند.

حسن فرازنده به ذکر مقام و منزلت حضرت زهرا(س) بزرگ بانوی دو جهان اشاره نمود و افزود: در آثار و ادبیات شبه قاره خصوصا آثار علامه اقبال تجلیل از مقام حضرت زهرا(س) بسیار به چشم می خورد از جمله این شعر مشهور وی:

مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

وی در پایان به برخی از فضایل حضرت زهرا(س) اشاره و در خصوص نام گذاری این مناسبت به روز زن و روز مادر توضیحاتی اراده کرد.