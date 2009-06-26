4 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جولایی در جمع خبرنگاران در رابطه با میزان تولید گاز و سایر محصولات گازی از میدان پارس جنوبی در خرداد ماه امسال، افزود: در این مدت بیش از 4 میلیارد و مترمکعب گاز از پالایشگاه های فازهای 1 تا10 شیرین و سپس به شبکه های ملی گاز تزریق شده است.

وی با اشاره به تولید بیش از 6.4 میلیون بشکه میعانات گازی در این مجتمع اشاره کرد و افزود: در همین مدت، 31 هزار تن ال پی جی و 21 هزار تن گوگرد در مجتمع گازی پارس جنوبی تولید شده است.

سرپرست امور کنترل تولید و ارسال فرآورده،اظهار داشت: کل اتان تولیدی در خرداد ماه امسال، به میزان 14 هزارتن نیز به مجتمع پتروشیمی جم ارسال شده است.

جولایی یادآور شد: در مدت مورد اشاره 99 میلیون متر مکعب گاز به پتروشیمی پارس ، 1.8 میلیون بشکه میعانات گازی به پتروشیمی نوری تحویل داده شده است.

سرپرست دیسپچینگ مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تحویل 5 میلیون و 900 میلیون بشکه مایعات گازی به نفتکش ها برای صادرات، گفت: همچنین حدود 45 هزار تن ال پی جی نیز به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر مجتمع گاز پارس جنوبی، به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولید گاز منطقه، بیش از 38 درصد از گاز مورد نیاز کشور تامین می کند.