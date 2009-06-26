راس دستیار ویژه اوباما در کاخ سفید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا "دنیس راس" را به عنوان دستیار "باراک اوباما" در امور خاورمیانه، خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و جنوب آسیا معرفی کرد.

خبر جابجایی "دنیس راس" را دو نفر از مقامهای دولت آمریکا تائید کرده اند.

گفته می شود یهودی بودن راس ونزدیکی وی به مقامهای رژیم صهیونیستی دلیل این جابجایی بوده است.

دنیس راس در اسفند ماه گذشته از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مشاور وزیر امور خارجه در امور خلیج فارس و ایران منصوب شده بود.

البته در آن زمان نیز اعلام شد که این انتخاب بیشتر مصرف داخلی شده و کارشناسان دیگری عهده دار مسائل ایران در وزارت خارجه آمریکا هستند.

