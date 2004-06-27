دانش آموزان استثنايي در مدارس عادي تحصيل مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش شوراي عالي آموزش و پرورش در هفتصد و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب كرد: سازمان آموزش و پرورش استثنايي با همكاري معاونت هاي ذيربط به ويژه معاونت هاي آموزش عمومي و امور تربيتي و معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي، آيين نامه هاي آموزشي دانش آموزان استثنايي به روش فراگير و تلفيقي در مدارس عادي را تهيه و براي تصويب ارايه نمايد.

گفتني است اين شورا در اين جلسه مقرر كرد از معلمان مدارس استثنايي و ساير معلماني كه در طرح آموزش فراگير و تلفيقي مشاركت دارند تقدير به عمل آيد .