الجزایر دبیر کل احتمالی اوپک گازی/ برگزاری نشست 9 تیر با حضور 14 کشور

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر در آستانه برگزاری نشست وزرای کشورهای عضو مجمع صادر کنندگان گاز در قطر، در رابطه با محورهای برگزاری این اجلاس، گفت: در نشست گذشته( مسکو) اساسنامه اوپک گازی به امضای همه اعضا رسید و با توافق همه اعضا دوحه قطر به عنوان مقر اصلی این سازمان برگزیده شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای انتخاب اعضای دبیرخانه دائمی مجمع کشورهای صادر کننده گاز، تصریح کرد: در نشست 9 تیر، با برگزاری یکسری از مراحل اداری، قرار است کارکنان دیبرخانه دائمی و دبیر کل سازمان انتخاب شوند.

نماینده ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز با اشاره به اینکه در نشست قطر قرار است میزان بودجه دبیرخانه از سوی اعضا مشخص شود، بیان کرد: همچنین در این نشست منابع تامین بودجه، حق عضویتها و دیگر مسائل اداری و مالی مشخص خواهد شد.

الجزایر دبیر کل احتمالی اوپک گازی

خطیبی در ادامه با یادآوری این موضوع که در نشست قطر قرار است دبیر کل سازمان از سوی اعضا انتخاب شود، بیان کرد: بر اساس اساسنامه همه اعضا از این امتیاز برخوردار هستند که کاندیدهای خود را برای انتخاب دبیر کل معرفی کنند.

به گفته این مقام مسئول از بین کاندیدهای معرفی شده در نهایت یک نفر با نظر اعضا به عنوان دیبر کل آینده مجمع کشورهای صادر کننده گاز معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته اجرایی اوپک گازی یک روز قبل از برگزاری نشست وزرا در هشتم تیر ماه، اظهار داشت: در این کمیته اجرایی، کاندیدهای معرفی شده از سوی هر عضو معرفی خواهد شد و تا قبل از تشکیل این کمیته اطلاعاتی در مورد تعداد نامزدها وجود ندارد.

خطیبی با تاکید بر اینکه پس از معرفی کاندیدها در صورت اجماع نظر اعضا بر روی یک کاندید، وی به عنوان دبیر کل آتی اوپک گازی انتخاب خواهد شد، یادآور شد: اما در صورتی که بین اعضا در مورد انتخاب یک کاندیدا اجماع نظر نباشد، دبیر کل آینده بر اساس حروف الفبا انتخاب خواهد شد.

نماینده ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز با تاکید بر اینکه با توجه به حمایت هر کشور از کاندید خود، احتمال این هست که اجماع حاصل نشود، تبیین کرد: از این رو، بر اساس آنچه که در اساسنامه پیش بینی شده است، ترتیب حروف الفبا دبیر کل آینده را انتخاب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون از بین اعضا، به ترتیب حروف الفبا ابتدا الجزایر و سپس بولیوی، مصر، گینه و ایران در اولویت انتخاب دبیر کل قرار دارند، گفت: پس از انتخاب دبیر کل، کشور وی به مدت 2 سال از این مزیت استفاده می کند و سپس به صورت روال، هر 2 سال بر اساس ترتیب حروف الفبا دبیر کل های آتی انتخاب خواهند شد.

انتخاب رئیس اجلاس بر اساس حروف الفبا از سال 2010





به گزارش مهر، این مقام مسئول در وزارت نفت در ادامه با اشاره به این موضوع که مانند اوپک نفت، در مجمع کشورهای صادر کننده گاز به صورت سالانه پیش بینی انتخاب رئیس و یک معاون اجلاس پیش بینی شده است، بیان کرد: در حال حاضر کشور میزبان به عنوان رئیس هر نشست انتخاب می شود.

وی افزود: اما از سال 2010 میلادی به ترتیب حروف الفبا رئیس سالانه نشستهای مجمع کشورهای صادر کننده گاز انتخاب می شود.

امارات مهمان اوپک گازی در نشست 9 تیر

نماینده ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز از حضور کشور امارات متحده عربی به عنوان مهمان نشست آتی این سازمان در قطر خبر داد و افزود: همچنین در نشست آتی علاوه بر 11 کشور به عنوان عضو اصلی و رسمی، نروژ و قزاقستان به عنوان ناظر حضور پیدا خواهند کرد.