اعزام نظاميان آمريكايي بيشتر به عراق ضروري نيست

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز ، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا كه براي شركت در اجلاس ناتو در استانبول بسر مي برد، درگفتگويي با شبكه تلويزيوني بي بي سي گفت : كار واقعي امنيتي در عراق نيازي به سرازير شدن سربازان بيشتر به اين كشور ندارد .

وي افزود : اين بدين منظور نيست كه ما ضرورتا نيازي به آنها نداريم بلكه منظور من اين است كه بايد براي انجام آن يك برنامه حساب شده داشته باشيم .

بنابراين گزارش آمريكا در حدود يكصد و چهل هزارنيرو درعراق دارد كه از اين تعداد در حدود بيست و پنج هزار تن ازنيروهاي ديگر كشورهاهستند .

رامسفلد با اشاره به اين مطلب كه او پيش بيني مي كند رهبران ناتو در استانبول براي اجازه دادن به نيروهاي ناتو براي آموزش نيروهاي امنيتي در عراق به توافق برسند خاطر نشان كرد : ما پيش بيني مي كنيم كه در اين اجلاس رهبران كشورها به اين نتيجه برسند كه در حقيت ناتو نقشي در آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق خواهد داشت .

وزير دفاع آمريكا تصريح كرد : واشنگتن اميدواراست كه بعد از جنگ وضعيت امنيتي در عراق بهتر شود .

وي با اشاره به اين مطلب كه ما راه دشواري را در پيش داريم و عراقيها در زمان سختي بسر مي برند بيان داشت : براي من مشكل است كه بگويم مبارزه با القاعده موفقيت آميز خواهد بود يا نه؟ و پاسخ به اين سوال كه ما در اين مبارزه در حال پيروزشدن هستيم يا نه ؟ بسيار براي من بسيار مشكل است .







