پایگاه های استعدادیابی ورزش باستانی در مدارس کردستان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی جمعه شب در جریان برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت باستانی استان کردستان اظهار داشت: در راستای استعداد یابی همچنین توسعه ورزش باستانی در سطح جامعه پایگاه های استعدادیابی این رشته ورزشی در مدارس استان راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: ورزش باستانی در استان کردستان ریشه در باور و فرهنگ مردم این منطقه دارد و باید برای توسعه و گسترش آن در جامعه برنامه ریزی مدونی در دستور کار قرار گیرد که استفاده از پتانسیل های آموزش و پرورش به عنوان یک اولویت در دستور کار هیئت قرار خواهد گرفت.

رئیس هیئت باستانی استان کردستان بیان داشت: ور