آغاز تولید محصولات ارگانیک در کشور/ تولید سیب و برنج ارگانیک در کشور

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر IPM را استراتژی مدیریت مزرعه و تولید دانست و گفت: IPM شیوه ای از مدیریت محصول است که در طول فصل زراعی تحت نظارت قرار دارد و با استفاده از روشهای بیولوژیکی به آفات اجازه افزایش جمعیت داده نمی شود. به همین دلیل استفاده از سموم شیمیایی و آفت کشها در مزارع کاهش می یابد.

وی افزود: بخش کشاورزی کشور تاکنون به دانش توجهی نداشته و منحصر به آموزش بوده است از این رو ما در قالب این پروژه FFS یا مدرسه در مزرعه (Farmer field School) کمک می کنیم تا کشاورزان مهارتهای لازم را در زمینه کاهش مصرف سموم، استفاده بهینه از کودهای عالی برای بهبود خاک و تغذیه گیاه و تولید محصول ارگانیک را کسب کنند تا آنها در زمینه استفاده و یا عدم استفاده از سم و کود شیمیایی تصمیم بگیرند.

حیدری با تاکید بر اینکه این پروژه از سوی فائو اجرایی شد، اضافه کرد: این طرح با هدف حفظ تالابها و محیط زیست از ورود آلاینده ها اجرایی شده است.

هماهنگ کننده پروژه IPM فائو با اشاره به اجرا شدن این طرح در کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزیهایی که از سوی مدیریت ترویج استان تهران صورت گرفت قویترین FFS در منطقه دماوند در حال ایجاد است. در طی اجرای این طرح سیبهای این منطقه به عنوان محصول استراتژیک و اقتصادی به صورت ارگانیک و سالم تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این پروژه محصولی اقتصادی و سالم و با ملاحظات زیست محیطی تولید می شود، یادآور شد: این محصولات با استفاده از شیوه های "پایش" کنترل می شوند ضمن آنکه با استقرار استانداردهایی چون MRN و یا ایزو می توان میزان موفقیت این طرح را افزایش داد.

موفقیت محققان در کاهش سم در شالیزارها

عضو هیئت علمی موسسه گیاهپزشکی کشور با بیان اینکه طرح FFS در کشور از سوی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: این پروژه در کشور بر روی محصولات باغبانی در حال اجرا است و در حال حاضر 70 درصد گلخانه های منطقه جیرفت تحت پوشش طرح FFS است که خوشبختانه توانستیم تعداد سمپاشی ها را از 32 مرتبه به دو بار کاهش دادیم.

تولید برنج ارگانیک در کشور

وی همچنین از تولید برنج ارگانیک در کشور خبر داد و اضافه کرد: با اجرایی شدن طرح مدرسه در مزرعه FFS در شالیزارهای کشور با همکاری کشاورزان منطقه توانستیم در برخی موارد تعداد سمپاشیها را در این محصول به صفر برسانیم.

حیدری با تاکید بر اینکه 80 درصد سمومی که در محصول برنج استفاده می شود غیر ضروری است، ادامه داد: آگاهی کشاورزان از خطرات باقی مانده سموم در محصولات می تواند در تولید بیشتر محصولات ارگانیک کمک کند از این رو قرار است با تاسیس باشگاهی، مدیریت دانش را در این حوزه طراحی کنیم.