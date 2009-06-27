قرارداد کریستیانو رونالدو با رئال مادرید نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اس پی ان، باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای بر روی سایت خود نوشت: رئال و منچستریونایتد قرارداد نهایی این انتقال را امضا کرده اند و این بازیکن از اول ژوییه به عضویت باشگاه اسپانیایی درخواهد آمد. رونالدو تا شش فصل در عضویت رئال مادرید خواهد بود و در تاریخ ششم ژوییه مراسم معارفه وی انجام خواهد شد.

این بازیکن پرتغالی تابستان فصل گذشته در آستانه پیوستن به رئال مادرید بود اما سرآلکس فرگوسن به دلیل جنگ لفظی با رامون کالدرون، مدیر وقت باشگاه رئال مادرید، مانع از حضور او در این باشگاه اسپانیایی شد.