بازیکن سالاری و باندبازی دو معضل بزرگ فوتبال ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، لوکا بوناچیچ چهارشنبه شب در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل باشگاه فولاد خوزستان افزود: این دو معضل در فوتبال استان خوزستان هم دیده می شود به طور مثال هنگامیکه چند سال پیش هدایت تیم استقلال اهواز را برعهده گرفتم هشت بازیکن گفتند ما با تو تمرین نمی کنیم و می خواهیم با مربی سابق خود باشیم.

وی ادامه داد: اینها مواردی است که باعث شده فوتبال ایران با وجود در اختیار داشتن بهترین بازیکنان با مشکلات فراوانی مواجه شود به همین دلیل بازیکنان ایران بیشتر اسیر حاشیه ها می شوند.

بوناچیچ تصریح کرد: حدود هشت سال در ایران و امارات مربیگری کرده ام و کاملا با جو حاکم بر فوتبال منطقه و به خصوص کشور ایران آشنا هستم و اینک هم می گویم که از فوتبال استان خوزستان، ایران و باشگاه فولاد شناخت کافی دارم.

وی با اشاره به اینکه از سه تیم دیگر ایرانی پیشنهاد همکاری برای فصل آینده دریافت کرده است، اظهار داشت: یک و سال و نیم در فوتبال امارات مربیگری کردم و باید اذعان کنم که فوتبال آنها استراحتی است و اصلا اذیت نشدم ولی فوتبال ایران بسیار جدی دنبال می شود و دلیل بازگشت مجدد من به فوتبال ایران این موضوع است ضمن اینکه از باشگاه فولاد خوزستان شناخت کافی دارم و خواسته های آنها با اهداف من مطابقت دارد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: سعی می کنم در سال اول حضورم در فولاد، گام صحیح و اصولی برای تقویت این تیم برای سال های آینده بردارم و فولاد را به جایگاه واقعی خود برسانم چرا که فوتبال خوزستان پتانسیل حضور در رده های بالای فوتبال ایران را دارد.

بوناچیچ عنوان کرد: اکنون بسیار زود است که در مورد جایگاه فولاد در لیگ برتر فصل آینده صحبت کنم و تا یک ماه دیگر می توانم در این خصوص اظهار نظر کنم ولی هدفم حضور فولاد در رده های اول تا سوم لیگ برتر فصل آینده است.

وی تصریح کرد: هدف اول من در فولاد استفاده از بازیکنان خوزستانی است به همین دلیل خواستار بازگشت بازیکنان قدیمی این استان مثل لفته حمیدی، محمد علوی و علی حمودی به این باشگاه شدم ضمن اینکه قصد دارم به تعداد فراوانی از بازیکنان جوان استان خوزستان در فصل آینده میدان بدهم و تنها از سه تا چهار بازیکن باتجربه به عنوان ستون فقرات تیم استفاده کنم.

بوناچیچ با بیان اینکه قراردادش با تیم فوتبال فولاد خوزستان یکساله است، اضافه کرد: به مدیران فولاد برای موفقیت این تیم یک برنامه سه ساله ارائه کرده ام ولی این برنامه به این معنی نیست که حتما باید سه فصل در فولاد باشم ولی اگر برنامه من موفق عمل کرد شاید حتی 10 سال در این تیم بمانم.

وی افزود: به گونه ای برنامه ریزی کرده ام که برای فصل آینده حداقل سه بازیکن از فولاد خوزستان به تیم ملی دعوت شوند به خصوص بازیکنانی مثل جلال کاملی مفرد و محمد علوی که سابقه حضور در تیم ملی را دارند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان تاکید کرد: خیلی خوشحال می شدم اگر تیم فولاد را برای قهرمانی می بستم ولی رقابت با باشگاه هایی مثل سپاهان اصفهان که با قیمت های سرسام آور اقدام به جذب بازیکن می کنند، بسیار سخت است چرا که فولاد باشگاهی است با یک بودجه محدود و ما به همین میزان می توانیم بازیکن جذب کنیم.

بوناچیچ افزود: احمد ال نعمه در ابتدای فصل به من قول داد در تیم فولاد بماند ولی بر خلاف قولش به باشگاه سپاهان رفت من نمی دانم علت این کار چیست ولی برای اینکه در جناچ چپ با مشکل مواجه نشویم اقدام به جذب جابا مجیری کردم تا فولاد برای فصل آینده از این ناحیه متضرر نشود.

وی با اشاره به اینکه فریدون حردانی، سردارف و لوکا رادمن دستیاران وی برای فصل آینده هستند، گفت: به باشگاه فولاد گفتم یک مربی جوان خوزستانی را در کنار من قرار دهند تا وی تجربه لازم برای تامین آینده این باشگاه به دست آورد که آنها هم محمد عارف وند را معرفی کردند.

بوناچیچ با اشاره به اینکه در استان خوزستان همه مردم مربی فوتبال هستند و این باعث خوشحالی است، عنوان کرد: یک فصل تمام در استقلال اهواز مربیگری کردم و این یعنی من یکسال در قطب شمال زندگی کرده ام.

گفتنی است؛ این مربی کروات در اقدامی جالب توجه سخنان خود را با عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع کرد و اینگونه آشنایی خود با آداب و سنن حاکم بر کشور ایران را به رخ خبرنگاران کشید.