ملت ایران در راستای تقویت همبستگی سیاسی تلاش کند/ انتقاد از برخی سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، علامه محمد حسین فضل الله درخطبه های امروز نماز جمعه در جنوب بیروت اظهار داشت: ایران از دایره امتحان داخلی خارج شد به طوری که رقابت انتخاباتی و آزادی تحرکات که نظام اسلامی آن را فراهم کرد علت به وجود آمدن برخی رویدادها در این کشور بود.

وی در ادامه از ملت ایران خواست که برای تقویت همبستگی مردمی و سیاسی تلاش کند چرا که ایرانی ها همواره در برابر تمامی انواع استکبار جهانی مقابله کرده اند.

علامه فضل الله در بخش دیگر سخنان خود کشتار مردم بی گناه در عراق و افغانستان توسط اشغالگران آمریکایی را محکوم و اعلام کرد: ما می دانیم که اشغالگران تا چه میزان از این جنایات بهره برداری می کنند.

وی در عین حال از علمای مسلمان به خاطر عدم صدور بیانیه هایی در محکوم کردن این جنایات انتقاد کرد.

این روحانی برجسته درادامه سخنانش ازبرخی سران عرب که مرحله کنونی را بهترین مرحله برای تحقق صلح با رژیم صهیونیستی می دانند انتقاد و تصریح کرد که بسیاری از رژیم های عربی از دید پایان یافتن قضیه فلسطین و بهره برداری از اوضاع دشوار ملت فلسطین برای وارد کردن رژیم صهیونیستی به محورهای عربی و اسلامی، به صلح می نگرند.