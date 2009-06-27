به گزارش خبرگزاری مهر، وسعت بالها در این هواپیما با نام HB-SIA برابر یک جت بوده و وزن آن برابر یک اتومبیل سواری معمولی است. محرک هواپیما چهار موتور الکتریکی است، این موتورها به گونه ای طراحی شده اند که در روز و شب توانایی حرکت داشته و مازاد انرژی ذخیره شده خود را که توسط 24 هزار سلول خورشیدی تامین می شوند در باطریهایی قدرتمند ذخیره می کند.

پیکارد درباره تصمیم خود برای سفر به دور دنیا می گوید: این طرح دیروز در حد یک رویا بود، امروز یک برنامه است و فردا به سفیر انرژی سبز در جهان تبدیل خواهد شد. زمانی که یک هواپیما بتواند طی روز و شب بدون استفاده از سوخت و تنها با کمک نور خورشید به حرکت خود ادامه دهد، دیگر کسی ادعایی مبنی بر غیر ممکن بودن استفاده از انرژی های سبز یا پاک نخواهد داشت.

وی که در سال 1999 نیز با استفاده از بالنی بزرگ به دور دنیا سفر کرده، امیدوار است هواپیمایش اولین پرواز آزمایشی خود را در اواخر سال جاری و قبل از آغاز اولین پرواز کامل شب بر فراز سوئیس با موفقیت پشت سر بگذارد.

HB-SIA با صرف هزینه ای برابر 70 میلیون پوند طی 6 سال و با کمک 50 مهندس الکترونیک ساخته شده و از حامیان مالی از قبیل بانک آلمان، کارخانه ساعت سازی امگا و شرکت شیمیایی سلوی برخوردار بوده است. این هواپیما از خصوصیات خلاقانه آیرودینامیکی، مواد مستحکم و کم وزن برخوردار است و مواد سازنده بدنه آن به اندازه ای مقاوم هستند تا در برابر وزن تجهیزات خورشیدی و فشار هوا در ارتفاع زیاد مقاومت داشته باشند.

HB-SIA در ابتدا بر فراز اقیانوس اطلس و ایالات متحده پرواز کرده و سفر خود را از سال 2012 آغاز خواهد کرد. سفر دور دنیا با این هواپیما از پنج مرحله برخوردار خواهد بود که هر یک پنج روز به طول خواهد انجامید.



بر اساس گزارش رویترز، دو خلبان این هواپیما روزانه و به صورت نوبتی دو تا چهار ساعت خوابیده و برای رفع خستگی از خود از شیوه هایی مانند خود هیپنوتیزمی و مراقبه استفاده خواهند کرد.