تیرانداز به "سنگ و صخره" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، با پیوستن سیما تیرانداز به جمع بازیگران مجموعه "سنگ و صخره" فهرست بازیگران مجموعه تازه اصغر هاشمی کامل شد. تصویربرداری این مجموعه فردا در تهران شروع می‌شود. بخش‌هایی از فیلم در شهرستان مقابل دوربین می‌رود.

داریوش ارجمند، مهدی پاکدل، رامسین کبریتی، محمود عزیزی، زهرا سعیدی و شیوا خنیاگر بازیگران مجموعه هستند که بر اساس فیلمنامه مونا انوری‌زاده تولید می‌شود.

عواملی که حضورشان در مجموعه "سنگ و صخره" قطعی شده عبارتند از تصویربردار: ناصر کلایه، صدابردار: محمد امامی، گریم: مسعود ولدبیگی، مدیر برنامه‌ریزی: محسن اورنگ، منشی صحنه: بهشته ناصری، طراح صحنه و لباس: شیرین بویایی، عکاس: نادر پیرزاده، مدیر تولید: رضا نجفی و مدیر تدارکات: سعید حاجیزاده.

این مجموعه در 26 قسمت در شبکه سه تولید می‌شود و نام قبلی آن "ستایش" بود. هاشمی مجموعه‌‌های تلویزیونی "یک مشت پر عقاب"، "آپارتمان" و فیلم‌های سینمایی "در آرزوی ازدواج"، " زندگی"، "مجردها"، "نگین"، "گروگان"، "مهریه بی بی"، "دو همسفر"‌، "زیر بام‌های شهر" و "روزهای انتظار" را در کارنامه دارد.