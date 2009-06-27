46 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بختیار رحمانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری 230 هزار تن کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی بیان داشت: ارزش این میزان کالای صادراتی در خروجی مهران به کشور عراق را 46 میلیون دلار است.

این مسئول با اشاره به اینکه این میزان صادرات کالا از حیث ارزش به سبب محدودیت در صدور برخی کالا در مقایسه با پارسال حدود 18 درصد کاهش نشان می دهد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که صدور کالا از حیث وزن در شهرستان مرزی مهران بیش از 22 درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات ایلام یادآور شد: بیشترین کالاهای صادراتی در خروجی مهران به کشور عراق شامل مصالح ساختمانی است.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و خروجی مهران یکی از مهمترین کانونهای تردد زائران و صدور کالای ایرانی به عراق است.