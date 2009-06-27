اصلاحات اساسی در "فرهنگ ادبیات فارسی" آغاز شد

محمد شریفی مولف "فرهنگ ادبیات فارسی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویرایش این فرهنگ گفت: در این ویرایش مدخلهایی اضافه خواهد شد، مداخلی اصلاح خواهد شد و تغییراتی اساسی در آن صورت خواهد گرفت.

وی افزود: از جمله مداخلی که به این فرهنگ اضافه خواهد شد ادبیات کودکان و نوجوانان است که در ویراست نخست بسیار مختصر بود اما با اضافه شدن مقاله‌ای مختص این مدخل، تمامی بخشهایی که مربوط به ادبیات کودک و نوجوان بود ذیل این مقاله خواهد آمد.

شریفی اضافه کرد: همچنین مقالاتی درباره ترجمه و مترجمان ایرانی، گیاهان، جانوران و برخی مداخل دیگر به کتاب اضافه خواهد شد. در ویراست جدید رمانهای برگزیده جوایز ادبی سال 87 و شاید سال جاری هم افزوده خواهد شد. همچنین قصد دارم محدودیت سنی نویسنده‌هایی را که در این فرهنگ معرفی می‌شوند از تاریخ تولد سال 1340 به 1345 تغییر دهم آن را به روزتر کنم.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم حجم کل این تغییرات حدود 200 تا 300 صفحه بشود اما من کماکان مصرم که کتاب در یک جلد و در کمتر از 2000 صفحه چاپ شود و برای این کار ممکن است از فونتهای کوچکتر و یا نوع دیگری از کاغذ استفاده کنم.

این فرهنگ نویس با اشاره به نقدهای برخی منتقدان از جمله کامران فانی و بهاء‌الدین خرمشاهی به این کتاب گفت: سعی می‌کنم در تغییرات جدید نقدهای معقول و آنهایی را که فکر می‌کنم وارد‌ هستند اعمال کنم از جمله اینکه حدود 7-8 کتاب عربی را که به گفته آقای فانی هر فرهنگ نویسی برای کار خود از آنها بهره‌ می‌گیرد در مداخلی معرفی خواهم کرد. علاوه بر آن برخی اشخاص را به نامهایی که در این فرهنگ جا افتاده‌اند، اضافه می‌کنم.

شریفی در عین حال تاکید کرد: با این وجود قصد ندارم شیوه ضبط اسامی را در فرهنگ ادبیات فارسی تغییر دهم.

کار تدوین "فرهنگ ادبیات فرسی" از سال 72 و با خلاصه نویسی رمانهایی متعدد آغاز شد. بیش از 8 سال ابتدایی کار نگارش این فرهنگ با خلاصه نویسی حدود 2000 رمان کلاسیک و معاصر از نویسندگان ایرانی که البته بیش از چهار پنجم آن کتابهای جدید بود طی شد و در نهایت پس از 15 سال کار مداوم این کتاب اواخر سال 1387 منتشر شد.