اقدام بعدي ايران به شرايط آينده بستگي دارد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، روحاني در باره نامه اخيرش به سران سه كشور اروپايي گفت: از اين نامه تنها يك جمله در رسانه ها منعكس شده و آن اينكه ايران فعاليت دوباره خود در قطعه سازي و مونتاژ قطعات سانتيريفوژ را از سر مي گيرد درحالي كه نگاهي به محتواي اين نامه نشان مي دهد نكات مثبت ديگري در اين نامه وجود دارد ، در اين نامه همچنين به بيانيه تهران و تعهدات طرفين اشاره شده است.

روحاني درپاسخ به سوالي درخصوص اينكه آيا تصميم جديد ايران زمينه را براي اتحاد و ائتلاف دشمنان فراهم نمي كند، گفت: ما در تعامل با اروپا ، روسيه ، چين و غيرمتعهدها روبرو هستيم اما استراتژي ائتلاف و اتحاد نياز به شرايط مناسبي دارد كه ما هنوز از آن فاصله داريم.

وي درباره مذاكرات با اتحاديه اروپا و آينده روابط گفت: مذاكرات ما با اروپايي ها بلند مدت است و گام اول در آن اعتماد سازي است و تسهيل براي دريافت فناوري هسته اي پيشرفته از موضوعات مهم ما درمذاكرات خواهد بود.

روحاني در پاسخ به سئوالي در خصوص تذكر يكي از نمايندگان مبني بر غير قانوني بودن اجراي توافقنامه ها پس از تصويب مجلس گفت: مجلس شوراي اسلامي يك نهاد مهم تصميم گير است و گروه مذاكره كننده سعي در ايجاد رابطه تنگاتنگ با مجلس به عنوان يكي از شاخص هاي سنجش نظر مردم است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي هر گونه مذاكره مستقيم ايران و آمريكا درخلال مذاكرات هسته اي را رد كرد و گفت : سئوال و جواب هايي كه در زير يك سقف در آژانس انجام مي شود به معني مذاكره سياسي نيست .

روحاني در خصوص متهم شدن ايران به تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي گفت: ايران در حال متهم مي شود كه اسراييل به تنها فن آوري هسته اي غير صلح آميز را به كار برده بلكه بمب اتم نيز ساخته است و جهان حق دارد در اين زمينه ابراز نگراني كند وكشورهايي كه بايد به اين اقدام اسراييل اعتراض كنند اروپايي ها و آمريكا هستند اما به دلايلي از اسراييل حمايت مي كنند.

حسن روحاني موضع گيري اكثر مجامع بين المللي از جمله آژانس را سياسي و تحت تاثير قدرت هاي بزرگ قلمداد كرد و درعين حال از روند مذاكره و عملكرد هيات ايراني مذاكره كننده در پرونده هسته اي ايران دفاع نمود و گفت: ما عليرغم همه فشارهاي سياسي پيشرفت خوبي در پرونده داشته ايم و تنها در دو قسمت بحث ادامه دارد و بدين ترتيب پرونده ايران عليرغم همه فشارهاي سياسي نمي تواند براي مدت زيادي باز بماند.

روحاني در پايان بر حفظ منافع ملي درمذاكرات ايران در اجلاس گذشته و آينده تاكيد كرد.