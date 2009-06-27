35 درصد احکام زندانیان در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به نزاع است

علی جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: نزاع های دسته جمعی یکی از معضلات اجتماعی در استان است که بیشترین پرونده ها در محاکم قضایی استان را به خود اختصاص می دهد.

وی بیان کرد: با این حال با اقداماتی که در دو زمینه پیشگیری و مجازات انجام داده ایم، نزاع های دسته جمعی در استان کاهش یافته است که روند نزولی این معضل اجتماعی نشان می دهد که اطلاع عموم مردم از قوانین و مقررات و احقاق حقوق خود از طریق مجاری قانونی، آنها را از اقدام شخصی باز می دارد.

جمادی تصریح کرد: سایر دستگاهها به خصوص دستگاههای فرهنگی نیز باید با آگاه سازی مردم به قوانین و مقررات همچنین فرهنگ سازی در این خصوص و تبیین تبعات منفی نزاع های دسته جمعی، به حل این معضل اجتماعی در استان کمک کنند.

جمادی همچنین عنوان کرد: در سال گذشته 28 هزار و 691 فقره پرونده وارد دادسراهای عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد شد که با احتساب 731 پرونده به جا مانده از سال های قبل تعداد 29 هزار و 422 فقره پرونده مختومه شد .

وی افزود: همچنین در سال گذشته 29 هزار و 354 فقره پرونده وارد دادگاه های عمومی و انقلاب استان شد که با احتساب یک هزار و 872 فقره پرونده از سال های قبل 31 هزار و 226 فقره پرونده مختومه شد.

وی یکی راهکارهای مهم برای کاهش پرونده های قضایی را ارجاع به شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: نقش شوراهای حل اختلاف در جرم زدایی بسیار موثر بوده بطوری که 37درصد پرونده های ارجاعی به شوراها در این استان منجر به صلح و سازش شده است.