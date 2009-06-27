تاریخ جدید برگزاری تور دوچرخه سواری آذربایجان بزودی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری با ارسال نمابری به مهر اعلام کرد: تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان پس از رفع ایرادات بزودی برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: با حمایت و همراهی فدراسیون دوچرخه سواری کشور بیست و چهارمین دوره تور بین المللی آذربایجان پس از رفع مشکلات موجود، متفاوت تر از سال های قبل برگزار خواهد شد.

فخاری در ادامه افزود: افزایش جایزه تور بیست و چهارم از 15 هزار دلار به 50 هزار دلار، تامین هتل های 4 و 5 ستاره برای اسکان تیم ها و افزایش بهبود تغذیه و بهره مندی از دستگاههای جدید برای تعیین مسیر تور در جهت ارتقاء سطح تور آذربایجان انجام گرفته است.

مدیر تور بیست و چهارم در مورد حضور نماینده فدراسیون جهانی نیز گفت: " سگنان " نماینده اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری از کرواسی برای ارتقاء سطح تور آذربایجان پیشنهاداتی برای مرحله چهارم و پنجم تور داشت که مقرر شد در فرصت زمانی مناسب این پیشنهادات اجرایی شود.

فخاری تاکید کرد: حضور تیمهای آلمان، یونان، گرجستان، تایلند و پاکستان قطعی شده بود و مکاتبات لازم برای حضور تیمهای سوریه، اندونزی و مالزی در حال انجام بود و هیچ یک از تیمها انصراف خود را به فدراسیون یا ستاد برگزاری تور اعلام نکرده بودند.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در خصوص زمان برگزاری تور بیان داشت: بعد از هماهنگی لازم با فدارسیون دوچرخه سواری و اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری( UCI ) تاریخ جدید برگزاری بیست و چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان اعلام خواهد شد.

مدیر تور بیست و چهارم در پایان گفت: رقابت‌های دوچرخه‌سواری تور بین المللی آذربایجان به عنوان یکی از قدیمی ترین تورهای آسیایی است و این تور افتخار ورزش استان و دوچرخه سواری کشور است و بدون شک با همراهی سازمان تربیت بدنی، فدراسیون دوچرخه سواری و مدیران آذربایجان شرقی متفاوت تر از سالهای قبل و بصورت شایسته برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر براساس رسالت خبری خود پاسخ مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی را به طور کامل منتشر کرد اما برای پاسخگویی در مورد این اظهارات که تایید گزارش فوق است، در شرایط فعلی بنا بر مصلحت کشور و مسائلی که نیاز به مطرح شدن ندارد، از این امر اجتناب می کند.

امیدواریم قدیمی ترین تور دوچرخه سواری کشور بزودی و با فراهم شدن همه شرایط برگزار شود. طبیعی است در صورتیکه این تور پس از رفع مشکلات موجود برگزار نشود، گروه ورزشی مهر این حق را برای خود قائل خواهد بود تا جزئیات بیشتری را در این مورد منتشر کند.