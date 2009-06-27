طرح شهر سبز در خوزستان اجرا می شود

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این طرحها در شهرهای صفی آباد، میان رود، حسینیه، اروند کنار، دزآب و مینوشهر اجرا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها بیش از 500 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: با بهره برداری از این طرحها تا پایان امسال 20 هزار خانوار ساکن در این شهرها از مزایای گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی افزود: تاکنون 28 شهر استان با جمعیت بیش از سه میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش طرح شهر سبز قرار گرفته اند که با بهره برداری از این طرحها بیش از 95 درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شهر سبز قرار می گیرد.