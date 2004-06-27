قانون دفاع از سلامت ملي به زودي اعلام خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، موفق الربيعي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط فاش كرد: " قانون دفاع از سلامت ملي" شامل اعمال حالت فوق العاده و منع رفت و آمد و بازداشت دارندگان سلاح هاي سنگين است.



وي از طرح ها و برنامه هاي سخت براي مقابله با اقدامات تروريستي كه عراقي ها را هدف قرارداده ، خبر داد.

به گفته الربيعي ، اين طرح ها بلافاصله پس از انتقال قدرت در 30 ژوئن(10 تير) اعلام خواهد شد كه شامل ابعاد امنيتي، سياسي و اقتصادي است.



به گفته وي ، قانون دفاع از سلامت ملي به زودي از سوي حكومت عراق اعلام خواهد شد كه شامل اعمال حالت فوق العاده ، منع آمد و شد در مناطق معين و بازداشت كساني كه ثابت شود سلاح هاي سنگين در اختيار دارند و مقابله شديد با هر جريان و منطقه اي كه به سوي عراقي ها حمله مي كنند.



الربيعي تاكيد كرد: حكومت موقت عراق بار ديگر مجازات اعدام را كه پل برمر حاكم آمريكايي عراق لغو كرده بود، اجرا خواهد كرد.



وي در عين حال تاكيد كرد اين طرح ها هرگز به نقض حقوق بشر يا نقض آزادي ها در عراق منجر نخواهد شد.



الربيعي سه جريان را عامل خطر براي ملت عراق اعلام كرد كه شامل جريان ابومصعب الزرقاوي و شبكه القاعده و تروريست هايي كه از خارج وارد عراق شده اند، بازماندگان رژيم صدام كه اقدامات خرابكارانه را عليه پليس و ملت عراق انجام مي دهند و نيروهاي تندرو ديني كه بر ضد عراقي ها و دولت سلاح بكارمي برند.



مشاور امنيت ملي عراق گفت : ما مانع فعاليت جريان هاي ديني نيستيم بلكه دستان خود را به سوي تمام نيروهاي سياسي، ديني، اجتماعي و فرهنگي معارض تا زمانيكه سلاح بدست نگيرند و مرتكب جنايت بر ضد عراقي ها و سازمان هاي حكومتي نشوند، دراز مي كنيم.



الربيعي درباره اينكه آيا نيروهاي چند مليتي بويژه آمريكايي بر طرح هاي امنيتي دولت موقت تاثير خواهند گذاشت، گفت: حاكميت به طور كامل به عراقي ها بازگردانده خواهد شد نه ناقص، براي مقابله با تروريست ها هماهنگي ميان ما و نيروهاي چند مليتي ايجاد خواهد شد هماهنگي استراتژيكي و تاكتيكي و عملياتي در تمام مناطق عراق اين هماهنگي به معناي دخالت نيروهاي چندمليتي در امور ملي عراق نخواهد بود.



وي در پايان با زير سوال بردن عملكرد رسانه هاي عرب زبان در پوشش اخبار و تحولات عراق گفت: رسانه هاي عربي نظريه توطئه را همچنان ترويج مي كنند كه باعث خفت و شرم است، اين رسانه ها براي گمراه كردن و انحراف افكار عمومي اعراب تلاش مي كنند آنها همچنان سعي در ايجاد تشكيك درباره وجود تروريسم در عراق مي كنند و اخبار و واقعيت هاي عراق را وارونه منعكس مي كنند.

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