زمین لرزه 4.4 ریشتری ریحان شهر خسارتی در بر نداشت

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: زمین لرزه ای به شدت 4.4 ریشتر جمعه شب ساعت 20 و 19 دقیقه بخش ریحان شهر در 10 کیلومتری شهرستان راور استان کرمان را به لرزه در آورد.

وی عنوان کرد: این زمین لرزه در مشخصات عرض جغرافیایی 31.17 درجه و طول جغرافیایی 56.81 درجه در منطقه زلزله خیز ریحان شهر روی داده است.

صالحی گفت: پس از وقوع زمین لرزه گروه های امدادرسان و کارشناسان بررسی خسارت به منطقه اعزام شدند که هیچ گزارشی از خسارات مالی و جانی تاکنون گزارش نشده است.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان کانون زمین لرزه را در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرده است.