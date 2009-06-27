دلبستگی ام به رهبر معظم انقلاب پایان ناپذیر است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در دیدارهای اخیر با آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور داشته ضمن تائید این خبر ، با اشاره به سخنان سال گذشته رئیس مجلس خبرگان رهبری در میان دانشجویان مبنی بر اینکه "آیت الله خامنه ای عشق من است" به خبرنگار پارلمانی مهر افزود: آقای هاشمی نیز در دیداری که با ایشان داشتیم ضمن بیان مشروح مطالبی ، مجددا تاکید کرد که رابطه ایشان با مقام معظم رهبری همچنان رابطه عاشق ومعشوق است و ازهم جدا شدنی نیستند . ایشان همچنین تاکید داشت که در مقابل ولایت فقیه و رهبری انقلاب تبعیت محض دارند ، حتی گفتند که در پی فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در صدد تکمیل نامه ای هستند.

وی همچنین با اشاره به دیدار برخی از اعضای این کمیسیون با ناطق نوری، موسوی و هاشمی رفسنجانی به منظور حل مسائل انتخاباتی از دیدار با رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، رئیس مجلس و مراجع عظام در قم در روزهای آینده خبر داد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی از دیدار امروز برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حجت الاسلام ناطق نوری خبر داد و اظهارداشت: اعضای این کمیسیون در ادامه دیدارهای خود با برخی مسئولان و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز با حجت الاسلام ناطق نوری دیدار داشتند که این دیدار بسیار مفید بود.

وی که در دیدار امروز اعضای کمیسیون با ناطق نوری حضور داشته است،افزود: آقای ناطق نوری برای حل مسائل به وجود آمده پس از انتخابات آمادگی کامل دارد و در این دیدار بر همکاری برای پایان بخشیدن به مسائل و مباحث پیش آمده تاکید کرد.

ابراهیمی با خودداری از بیان جزئیات مطرح شده دراین دیدار، تصریح کرد: از آنجا که کمیسیون امنیت ملی تصمیم دارد دیدارهایی با رئیس قوه قضائیه ، مراجع عظام در قم و رئیس جمهور و احتمالا رئیس مجلس داشته باشد لذا جمع بندی نهایی از این دیدار ها در روزهای آینده در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس یادآور شد: کلیت بحث این است که دردیدارهایی که با آقایان هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و ناطق نوری داشتیم مشخص شد همگی بر ختم غائله و حل مسائل موجود تاکید دارند. وی یادآور شد: آقای موسوی حرفهایی دارد که بخشی قابل بررسی و بخشی خارج از قانون است، بنابراین ما به مذاکرات ادامه می دهیم تا ایرادات وارده رفع شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

ابراهیمی تاکید کرد: ما معتقدیم همه این افراد به نظام و انقلاب دلبستگی دارند و با توجه به این موضوع سعی می کنیم مباحث را پیگیری و حل کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان به مهر گفت: کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی پس از پایان دیدارهای خود با مقامات یاد شده که تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید، جمع بندی خود از نظرات افرادی که با آنان دیدار داشته است را رسما اعلام می کند.