هاجرنجاتی‎زاده با اشاره به تاثیرگذاری بازیکنان برزیلی و ترکیه‎ای تیم سایپا در مسابقات باشگاه‎های آسیا به خبرنگار مهر گفت: اگر دیگر تیم‏های باشگاهی هم دراختیار داشتن بازیکن خارجی برای حضور در مسابقات باشگاهی امسال را در دستور کار خود قرار دهند می‎توانیم انتظار بازی‏های بهتر و با کیفیت‎تر را در لیگ 88 داشته باشیم.

وی افزود: نقش موثر و شاید هم غیرقابل انکار بازیکنان خارجی در قرار گرفتن تیم سایپا در جمع 8 تیم برتر مسابقات تایلند غیرقابل انکار است. به کارگیری آنها به عنوان یک مهره اصلی انگیزه چهار بازیکن ایرانی دیگر داخل زمین را برای عملکرد بهتر ترغیب می‎کرد و این در نهایت به افزایش کارایی مجموعه تیمی سایپا منتهی می‎شد. مگر والیبال بانوان چه چیز دیگری غیر از این می‌خواهد؟

نجاتی‏زاده تصریح کرد: اگر سایر تیم‎های شرکت‎کننده در رقابت‎های لیگ برتر هم جذب بازیکن خارجی را در برنامه خود برای فصل نقل و انتقالات لحاظ کنند می‎توانیم شاهد پیگیری مسابقات به صورت حرفه‎ای‎تر باشیم. ضمن اینکه بازیکنان ما که معمولا مشکلاتی مانند تحصیل، اشتغال و حتی متاهل بودن را همراه دارند در تقابل با خارجی‎ها و برای اینکه حداقل از آنها عقب نمانند روند بهتری را طی خواهند کرد.

نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان تاکید کرد: والیبال تنها حرکت دست و پا نیست. بازیکن والیبال باید با تمام وجود به توپ خود را برای نشستن در زمین حریف و کسب امتیاز ضربه بزند. گاهی بازیکنان ما از آنجا که بیش از حد در ترکیب تیم خود احساس امنیت می‎کنند غیرت لازم برای این کار را از دست می‎دهند. باید با جذب بازیکن خارجی البته در حد مطلوب و نه سطح پائین، غیرت بازیکنان ایرانی را تحریک کرد.