هاجرنجاتیزاده با اشاره به تاثیرگذاری بازیکنان برزیلی و ترکیهای تیم سایپا در مسابقات باشگاههای آسیا به خبرنگار مهر گفت: اگر دیگر تیمهای باشگاهی هم دراختیار داشتن بازیکن خارجی برای حضور در مسابقات باشگاهی امسال را در دستور کار خود قرار دهند میتوانیم انتظار بازیهای بهتر و با کیفیتتر را در لیگ 88 داشته باشیم.
وی افزود: نقش موثر و شاید هم غیرقابل انکار بازیکنان خارجی در قرار گرفتن تیم سایپا در جمع 8 تیم برتر مسابقات تایلند غیرقابل انکار است. به کارگیری آنها به عنوان یک مهره اصلی انگیزه چهار بازیکن ایرانی دیگر داخل زمین را برای عملکرد بهتر ترغیب میکرد و این در نهایت به افزایش کارایی مجموعه تیمی سایپا منتهی میشد. مگر والیبال بانوان چه چیز دیگری غیر از این میخواهد؟
نجاتیزاده تصریح کرد: اگر سایر تیمهای شرکتکننده در رقابتهای لیگ برتر هم جذب بازیکن خارجی را در برنامه خود برای فصل نقل و انتقالات لحاظ کنند میتوانیم شاهد پیگیری مسابقات به صورت حرفهایتر باشیم. ضمن اینکه بازیکنان ما که معمولا مشکلاتی مانند تحصیل، اشتغال و حتی متاهل بودن را همراه دارند در تقابل با خارجیها و برای اینکه حداقل از آنها عقب نمانند روند بهتری را طی خواهند کرد.
نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان تاکید کرد: والیبال تنها حرکت دست و پا نیست. بازیکن والیبال باید با تمام وجود به توپ خود را برای نشستن در زمین حریف و کسب امتیاز ضربه بزند. گاهی بازیکنان ما از آنجا که بیش از حد در ترکیب تیم خود احساس امنیت میکنند غیرت لازم برای این کار را از دست میدهند. باید با جذب بازیکن خارجی البته در حد مطلوب و نه سطح پائین، غیرت بازیکنان ایرانی را تحریک کرد.
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