تنها در صورت تصویب بودجه اختصاصی در مس رفسنجان می مانم

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس رفسنجان با وجود کاستی های فراوان در لیگ فصل گذشته توانست تا روزهای آخر به عنوان یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر باقی بماند و در جام حذفی نیز جایگاه مطلوبی کسب کند.

وی در خصوص تمدید قرارداد با مس رفسنجان تصریح کرد: همانطور که قبل گفته ام اگر در این فصل، مس رفسنجان اساسنامه و هیئت مدیره جداگانه نداشته باشد از این تیم جدا خواهم شد زیرا اگر مس بخواهد به لیگ برتر صعود کند در صورت نداشتن اساسنامه جداگانه با مشکل قانونی مواجه می شود.

وی با تاکید بر اختصاص بودجه مناسب و جداگانه برای مس رفسنجان افزود: در فصل گذشته پرداخت قرارداد با بازیکنان با مشکل مواجه شد و این انگیزه بازیکنان را کاهش می داد.

وی عنوان کرد: مدیران باشگاه باید این تیم را باتوجه به توانایی های بالا جدی تر بگیرند و برنامه ریزی دقیق برای صعود این تیم به لیگ برتر ارائه دهند.

سرمربی صنعت مس رفسنجان افزود: هم اکنون چند پیشنهاد از تیمهای مختلف دریافت کرده ام که در حال بررسی آنها هستم اما اگر شرایط مس رفسنجان برای حضور قدرتمند تیم در فصل پیش رو مهیا شود در این تیم خواهم ماند.