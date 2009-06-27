صدای سخن عشق در سالن های تهران

علی اصغر سعادتی مطلق با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: موسسه تنظیم و نشر آثار و اندیشه های امام(ره) مهر ماه امسال جشنواره موسیقی "صدای سخن عشق" را با محوریت 30 سال سرود و موسیقی انقلابی پیرامون شخصیت و اندیشه های امام خمینی(ره) برگزار وهم زمان سرود "خمینی ای امام" که در بدو ورود ایشان به فرودگاه مهرآباد در بهمن 57 خوانده شده بود به صورت زنده در سالن های فرهنگی شهر تهران اجرا خواهد شد.

دبیر جشنواره "صدای سخن عشق" در ادامه افزود: فراخوان جشنواره "صدای سخن عشق" نیز در حال حاضر بر روی سایت جماران منتشر شده است و متقاضیان می توانند در سه بخش موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی کلاسیک، و موسیقی جوان که شامل موسیقی پاپ، کلیپ و موسیقی فیلم می شود شرکت کنند.

مشاور هنری موسسه تنظیم و نشر آثار و اندیشه های امام(ره) همچنین تصریح کرد: لیست نهایی داوران هنوز اعلام نشده اما در هر بخش اساتید شناخته شده آن حوزه مانند فرهاد فخرالدینی، مجید انتظامی و منوچهر صهبایی در بخش کلاسیک را مد نظر داریم که به زودی اسامی آنها نیز اعلام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نظر امام(ره) در مورد موسیقی افزود: امام(ره) میزان تشخیص صداهای مشکوک را عرف می دانستند و کسانی که می خواهند نظر ایشان را درباره موسیقی به طور کامل بدانند می توانند به فصلنامه "حضور" که به مناسبت ارتحال ایشان منتشرشده بود مراجعه کنند.