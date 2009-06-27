به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای کی آی، هفته نامه ایتالیایی پاناروما در شماره روز جمعه خود از رقابتهای بلند مدت میان کاردینال آنجلو سودانو وزیر سابق کشور و کاردنیال لهستان استانیسلو دزیویز خبر داده که بار دیگر به جریان افتاده است.

براساس گزارش این مجله این رقابتها می تواند مسئله تقدیس پاپ لهستانی را به خطر بیندازد.

سودانو اکنون رئیس کالج کاردنیالها است و پیشتر در دوران پاپ ژان پل دوم و اوایل پاپی بندیکت شانزدهم یعنی از ساله 1990 تا 2006 وزیر کشور واتیکان بود.

دزیویز، اسقف اعظم کراکوف طی چهل سال منشی شخصی پاپ ژان پل دوم و یکی از قدرتمندترین افراد واتیکان در دوران پاپ فقید بود.

واتیکان فرآیند تقدیس پاپ ژان پل دوم را با فاصله اندکی پس از مرگ وی در آوریل 2005 آغاز کرد و از پنج سالی که می بایست به طور طبیعی از مرگ وی می گذشت تا فرآیند تقدیس آغاز می شد را مورد چشمپوشی قرار داد.

درحال حاضر نیز گمانه زنی هایی درباره تقدیس وی وجود دارد، یکی از مراحلی که وی به تقدیس می رسد قرار است آوریل سال 2010 در پنجمین سالگرد مرگ وی اعلام شود.

این درحالی است که مجله پاناروما مدعی شده واتیکان با مناقشات داخلی احاطه شده که این مناقشات می تواند به سست کردن دوران پاپی بندیکت شانزدهم نیز منتهی شود.

براساس گزارش این مجله چندین کاردینال در موقعیتهای عالی مرتبه برسر موضوعاتی چون گفتگو با چین، ارتباط با یهودیان و تقدیس پاپ فقید اختلاف نظر دارند.

در واتیکان جوزف لوادا، رئیس کنگره تعالیم و ایمان با آنتونیو کانینزارس رئیس کنگره نیایش الهی اختلاف نظر دارد.

کاردینال آشیل سیلوسترینی نیز متهم به چالش کشیدن تارچیزیو برتونه وزیر کشور با نفوذ واتیکان شده است.

در این مقاله مجله پاناروما همچنین آمده است درحالی که طی هفته های اخیر آزمایشهای پزشکی بندیکت شانزدهم حاکی از سلامت وی بود، اما به نظر می رسد مانور سختی برای محفل بعدی انتخاب پاپ برای انتخاب جانشین وی آغاز شده است.