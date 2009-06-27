نمایشگاه دستاوردهای تعاون کشور در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این نمایشگاه در فضایی به مساحت سه هزار و 800 مترمربع گشایش یافته است و 85 واحد تعاونی و خصوصی کشور دستاوردهای صنایع دستی، مواد غذایی، صنایع فنی و مهندسی و مبلمان خود را در 102 غرفه به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه به مدت پنج روز عصرها در محل نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پارک جنگلی ارومیه برای بازدید و خرید علاقمندان دایر است.

دبیرکل اتاق تعاون کشور در آئین گشایش این نمایشگاه گفت: در حال حاضر 150 هزار شرکت تعاونی در کشور فعال است و 25 میلیون نفر در این تعاونیها عضویت دارند.

حسین رحمانی نیا به اهمیت اجرای اصل 44 اشاره کرد و افزود: فضای عمومی کشور بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به طور کامل تغییر یافته و امروز شاهد انقلابی عظیم در بخش اقتصادی کشور هستیم.

در این آئین حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز گفت: گسترش تعاونی ها، پتانسیلها، ظرفیتها و استعدادهای موجود در کشور را شکوفا می کند پس باید مسئولان بیشتر از گذشته زمینه توسعه تعاونی ها را در کشور فراهم کنند.

ابراهیم حق جو، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری هم در این آئین گفت: در حال حاضر شاهد توسعه کشور در تمامی عرصه ها هستیم و برگزاری چنین نمایشگاه هایی فرصت مناسبی برای بیان این دستاوردهاست.