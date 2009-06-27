به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "کدوی سحرآمیز" به کارگردانی جان چو و فرانکی چونگ شنبه ششم تیرماه ساعت 13:45 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم محصول سال 2007 چین، هنگ کنگ و آمریکا است و پیسی چن، دریک جانستن و چینگ وان لو در آن بازی کردهاند. داستان همان ماجرای قدیمی و معروف کدوی سحرآمیز است که آرزوها را برآورده میکند.
فیلم سینمایی "نامرئی" به کارگردانی دیوید. اس گویر شنبه ششم تیرماه ساعت 23:45 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. این تریلر تولید سال 2007 آمریکا و مدت زمان آن 97 دقیقه است. جاستین چاتوین، مارگریتا لویوا و مارشیا گی هاردن از بازیگران این فیلم هستند که با بودجه 30 میلیون دلاری ساخته شد و 24 میلیون دلار فروخت.
در خلاصه داستان فیلم سینمایی "نامرئی" آمده است: نوجوانی به نام نیک در یک درگیری تا حد مرگ کتک میخورد و وقتی به هوش میآید، متوجه میشود نامرئی شده است. نیک به زودی پی میبرد تنها کسی که میتواند به او کمک کند، همان کسی است که به او حمله کرده است.
فیلم سینمایی "پستچی وظیفهشناس" ساخته یو ژانگ یکشنبه هفتم تیر ساعت 13:45 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم سال 2007 با بازی کیو لین و ایرما اینا ساخته شد و درباره یک پستچی در منطقهای دورافتاده از چین است که با عشق کار میکند. او یکروز نامه قبولی کنکور دانشگاه وانگ را دریافت و سعی میکند هر چه سریعتر آن را به صاحب اصلی نامه برساند.
نمایی از فیلم "آقای استریت"
فیلم سینمایی "آقای استریت" به کارگردانی دیوید لینچ یکشنبه هفتم تیرماه ساعت 23:45 روی آنتن شبکه دو میرود. این فیلم 112 دقیقهای محصول 1999 است و سیسی اسپیسک، ریچارد فارنزورث، جان گالواری هیتز و جوزف کارپنتر در آن بازی کردهاند. جان روچ و مری سوئینی فیلمنامه این فیلم را نوشتهاند.
"آقای استریت" داستان پیرمردی است که برای دیدن برادر بیمار خود سفری دور و دراز را با تراکتور آغاز میکند. این فیلم 10 میلیون دلاری دو نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فارنزورث فقید به ارمغان آورد و لینچ با آن در بخش مسابقه جشنواره کن برای بردن نخل طلا حضور داشت.
انیمیشن تلویزیونی "مسافران دره تمشک" محصول آمریکا و فیلم سینمایی "تروریست" دوشنبه هشتم تیرماه به ترتیب ساعت 13:45 و 23:45 از شبکه دو پخش میشود. "مسافران دره تمشک" را کارلیس گرسن سال 2004 بر مبنای فیلمنامه جانی لای ساخت و صداپیشگان این اثر 133 دقیقهای آرنن اسپانن، جیف بنت، مایکل کلارک و دونل کان بودند.
فیلم سینمایی "نور آتش" سهشنبه نهم تیرماه ساعت 13:45 از شبکه دو پخش میشود. درام عاشقانه و تاریخی "نور آتش" سال 1997 به نویسندگی و کارگردانی ویلیام نیکلسن ساخته شد. اولین فیلم وی در مقام کارگردان محصول مشترک بریتانیا و آمریکاست و داستان آن سال 1838 اتفاق میافتد و زندگی یک معلم سرخانه را روایت میکند.
در فیلم 103 دقیقهای "نور آتش" سوفی مارسو، استفن دیلن، دومینیک بلکور، کوین اندرسن و لیا ویلیامز بازی کردهاند.این فیلم سینمایی در جشنواره سن سباستین سال 1997 جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین فیلمبرداری را از آن خود کرد.
فیلم سینمایی "کاکتوس" سهشنبه نهم تیرماه ساعت 23:45 روی آنتن شبکه دو میرود. این فیلم محصول 2008 استرالیا است که به نویسندگی و کارگردانی جاسمین یانکروکان در ژانر جنایی، درام، معمایی و تریلر ساخته شد. در فیلم "کاکتوس" ترویس مکماهان، دیوید لایانز، برایان برو و دانیل کریگ بازی میکنند.
فیلمهای "پینگ پنگ" و "سفری به آسمان" چهارشنبه دهم تیرماه ساعت 13:45 و 23:45 از شبکه دو پخش میشوند. فیلم 88 دقیقهای "سفری به آسمان" محصول مشترک ایسلند و آمریکا ساخته بالتازار کورماکور فیلمساز تحسینشده ایسلندی است. فیلمنامه را کارگردان با ادوارد مارتین واینمن نوشته و فورست ویتکر، جولیا استایلز، جرمی رنر و پیتر کایوت در آن بازی کردهاند.
"سفری به آسمان" داستان مامور باذکاوت شرکت بیمه است که در مواقع خاص به صحنه سانحه اعزام میشود تا با تحقیق و بررسی میزان خسارت را تعیین کند. او در آخرین پرونده خود با ماجرای خواهر و برادری به نام ایزولد و کلوین درگیر میشود. کلوین یک سابقهدار تحت تعقیب است و سعی میکند فردی دیگر را با مدارک خود از دره پرت کند تا همه فکر کنند او مرده است.
این فیلم جایزه فیبرشی جشنواره فیلم گوتهبورگ را دریافت کرد و برنده دو جایزه از جوایز ادا ایسلند شد. کورماکور 42 ساله سال گذشته با تریلر "شهر گوشخراش" جایزه گوی بلورین جشنواره فیلم کارلووی واری را برد و فیلم او نماینده ایسلند در اسکار بخش فیلم غیرانگلیسیزبان بود.
فیلمهای "قاصدک" و "مدرک اصلی" هم پنجشنبه یازدهم تیرماه به ترتیب ساعت 13:45 و 23:45 روی آنتن شبکه دو میرود. فیلم "قاصدک" محصول فرانسه را تامس گیلو سال 2007 در ژانر درام ساخت. این فیلم نخستین بار 28 فوریه سال 2007 در بلژیک به نمایش درآمده و ژرار دپاردیو، ناتلی بای، ماتیو آمالریکا و سامی سیگر بازی کردند.
نظر شما