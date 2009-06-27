استقلال قوه قضائیه ایران در دنیا بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح شنبه در همایش سراسری قوه قضائیه که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در ابتدای سخنان خود به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت :انقلاب اسلامی ما امروز در بعد حقوقی و قضایی دارای دستاوردهای افتخارآمیزی است و ما امروز دارای یک نظام قضایی منسجم و متکی بر پایه های فکری و فقهی هستیم.

وی تصریح کرد: نظام قضایی ما امروز نظامی است که دارای انسجام و متکی بر مبانی شفاف حقوقی اسلامی است و حتی می توان از آن به عنوان یک الگوی بی نظیر در دنیا نام برد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در نظام قضایی ایران اهداف و مبانی کلان، منسجم و سیاستهای آن مشخص و ساختار تشکیلات آن و تکنیک های آن برگرفته از تجربیات ارزنده علمی در جهان و در داخل کشور است.

نظام قضایی ما امروز نظامی است که دارای انسجام و متکی بر مبانی شفاف حقوقی اسلامی است و حتی می توان از آن به عنوان یک الگوی بی نظیر در دنیا نام برد

آیت الله شاهرودی

هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه استقلال قوه قضائیه ایران در مقایسه با نظام های قضایی سایر کشورها بی نظیر است، افزود: هیچ نظام قضایی در دنیا همچون نظام قضایی ما از استقلال قضایی برخوردار نیست و معمولا نظامهای قضایی دنیا در قوانین اساسی به گونه های مختلف تحت تاثیر دو قوه دیگر هستند و این امر حتی در عزل و نصب های قضات و امکانات و اختیارات دیده می شود.

وی اظهار داشت: جایگاه نظام قضایی ایران برگرفته از مبنای فقهی است و حاکم شرع جایگاه آن را بسیار بالا قرار داده و در واقع باید گفت قوه قضائیه بازوی ولایت است.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: نظام قضایی ایران در حد بالای اختیارات و اهداف ترسیم شده و باید گفت سیاستهایی که در مجمع تشخیص مصلحت ارائه شده هر کدام به یک مبنای حقوقی توجه کرده است که بسیار حائز اهمیت می باشد.

هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه هر تخلفی نباید قضایی گردد پاسخ داد: همه مسائل نباید جرم شناخته شود و هر ممنوعیتی جرم نباشد و هر تخلفی قضایی نگردد و به دادگستری ارجاع نشود. چرا که این امر هزینه های مالی و همچنین روحی و روانی به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: باید قدر نظام قضایی و مبانی و سیاستهای متکی به نظام قضایی را بدانیم و باید مطالعه کرد و تجربیات و تکنیک های لازم جهت سرعت بخشی به آثار به دست آمده استفاده نمود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی برای احیای همه ابعاد این نظام عظیم و افتخارآمیز کارها را برنامه ای محور پیش می برد و برای کل بخش ها و وظایف قوه قضائیه برنامه دارد.

همه مسائل نباید جرم شناخته شود و هر ممنوعیتی جرم نباشد و هر تخلفی قضایی نگردد و به دادگستری ارجاع نشود

رئیس قوه قضائیه

هاشمی شاهرودی افزود: اجرای احکام کیفری در اختیار قضات قرار گرفته و این امر مسئله مهمی است چرا که در کشورهایی که این امر در اختیار قاضی نیست بدترین ظلم ها به مردم می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید اهداف بلند مد نظر اسلام را برای قوه قضائیه احیا نمود افزود: گسترش عدل، احیای حقوق عامه، حفظ آزادی های مشروع، پیشگیری از جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف و اهداف قوه قضائیه است که در قانون اساسی به آن اشاره و تاکید شده است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مقایسه نظام قضایی ایران با نظام قضایی سایر کشورها تفاوتهایی را مشاهده می کنیم و این نشان می دهد که هنوز نتوانسته ایم همه ابعاد این نظام را احیا کنیم و باید در این مسیر از تکنیکها برای توسعه و شکل گیری اهداف مد نظر استفاده کنیم.

وی اجرای عدالت،امنیت و نظارت را سه مقوله مهم برشمرد و افزود: قضات باید این سه وظیفه را به خوبی درک کنند چرا که اجرای عدالت تنها در رسیدگی به پرونده ها و اجرای حکم نیست بلکه عدالتی که در قانون اساسی آمده فراتر از این امر است.

هاشمی شاهرودی خاطر نشان کرد: عدالت یعنی تجاوز و اختلاف کم نشود و باید گفت احیای حقوق عامه از عدالت است و با این نگاه باید به عدالت نگریست.

وی همچنین به مفهوم امنیت و برقراری آن در جامعه اشاره کرد و گفت: امنیت تنها امنیت پلیسی و جاسوسی نیست بلکه امنیت مالی، جانی، حقوقی و اقتصادی مشمول محور امنیت است و قضات باید با این دید به مفهوم امنیت بنگرند و این امنیت باید در جامعه محقق گردد و متولی آن نیز قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه گفت: سازمانهای متولی همچون سازمان بازرسی باید با تشکیلات منسجم امنیتها را در جامعه پیگیری کنند و اگر یکی از امنیتهایی که به آن اشاره شد وجود نداشت دلایل آن را دنبال و پیگیری کنند.

هاشمی شاهرودی خاطر نشان کرد: زمانی می توان ادعا کرد که دستگاه قضایی کارآمد است که هر فرد اگر در جامعه به آن تظلمی شد بداند مرجع و پناهگاه آن قوه قضائیه است.

وی با تاکید بر اینکه تنظیم ساختارها باید با حفظ اهداف باشد افزود: هماهنگی و مشورت و همچنین استفاده از کارشناسی در این مسیر بسیار لازم و حائز اهمیت است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نباید حتی یک مانع باعث جلوگیری از پیشرفت جامعه شود، افزود: باید موانع را برطرف نمود و از ساختارها و تکنیک های روز برای دسترسی به پیشرفت جامعه استفاده برد.

هاشمی شاهرودی همچنین در پایان بر نظارت درونی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: باید در خود دستگاه قضایی نیز نظارت درونی، گسترده، شفافتر و کارآمدتر شود و به طور حتم این امر باعث رشد کشور، تحقق اهداف بلند و آنچه که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری آمده و برنامه پنجساله کشور خواهد شد.