میزان هدررفت آب روستایی به 35 درصد می رسد

اسماعیل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: سال گذشته با انجام عملیات اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فرسوده آب روستایی نیز میزان هدررفت آب آشامیدنی روستایی از 46 درصد به 39 درصد کاهش یافت.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از هدر رفت آب هفت هزار و 360 فقره انشعاب آب روستایی استاندارد سازی و 23 هزار و 700 فقره انشعاب جدید به متقاضیان واگذار می شود.

علیزاده درخصوص روند اجرای عملیات واگذاری انشعاب فاضلاب روستایی اظهار داشت: هم اکنون شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در روستاهای اوچ تپه مهاباد، نالاس سردشت، سیلاب سلماس، چوپلوی تکاب و قولنجی ارومیه توسط این شرکت اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی در دیزج دیز خوی نیز اجرای عملیات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب را آغاز کرده بود که با تبدیل شدن این روستا به شهر در سال گذشته، ادامه اجرای این طرح به شرکت آب و فاضلاب شهری واگذار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته از 54.6 میلیون مترمکعب آب تولید شده برای روستاییان 33 میلیون و 340 هزار مترمکعب آب مورد مصرف روستاییان قرار گرفته است.

علیزاده افزود: پیش بینی می شود 69.5 میلیون مترمکعب آب تولیدی برای شرب در بخش روستایی، 54 میلیون و 650 هزار مترمکعب مصرف شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی گفت: سال جاری برای تامین آب مورد نیاز 200 روستای جدید یکصد چاه عمیق و نیمه عمیق، یک هزار کیلومتر شبکه توزیع و اصلاح خطوط انتقال، بهسازی 136 حلقه چاه، چشمه و قنات را انجام می دهیم.

به گفته ی علیزاده هم اکنون از جمعیت یک میلیون و 138 هزار نفری ساکن در دو هزار و 837 روستای استان، یک میلیون و 62 هزار نفر در دو هزار و 160 روستا از نعمت آب شرب بهره مند هستند.

در حال حاضر 923 مورد منابع آبی از جمله 492 فقره چاه عمیق، 405 دهنه چشمه و 26 رشته قنات آب مورد نیاز روستاییان را تامین می کنند.