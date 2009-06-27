192 میلیارد ریال زیان شرکت آبفای خراسان رضوی در سال جاری

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هر متر مکعب آب در استان دو هزار و 389 ریال است که بدون احتساب نرخ آب و آبونمان هر واحد 759 ریال به فروش می رسد.

مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی تصریح کرد: این شرکت بابت هر متر مکعب آب فروش رفته یک هزار و 630 ریال زیان پرداخت می کند.

جمشیدی ادامه داد: در سال گذشته 143 میلیون و 651 هزار مترمکعب آب توسط این شرکت تولید و یا خریداری شد و 104 میلیون و 417 ریال به فروش رفت.

وی از فرسودگی شبکه آب امورهای تابعه آبفای خراسان رضوی خبر داد و افزود: این فرسودگی هر سال 27 درصد از آب تولید شده را هدر می دهد.

جشمیدی هدر رفت آب در شبکه های آب شهری را به دو شکل فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم کرد و گفت: هدررفت آب در بخش فیزیکی بر اثر اتفاقات و در بخش غیر فیزیکی در صورت اندازه گیری نادرست حاصل می شود.

وی با بیان اینکه 66 نقطه شهری در استان با جمعیت 6/1 میلیون نفر تحت پوشش این شرکت هستند، خاطرنشان کرد: 200 کیلومتر خطوط انتقال آب از چاهها به شهرهای استان از ابتدای انقلاب تا سال 84 به 846 کیلومتر رسید و در طی 4 سال گذشته به یک هزار و 200 کیلومتر افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی به طرحهای بزرگ آبرسانی در این استان اشاره کرد و گفت: از میان این طرحها پروژه بزرگ آبرسانی به تربت حیدریه با بیش از 5 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا طرحهای آبرسانی کاشمر با اعتبار 50 میلیارد ریال، تایباد با 40 و تربت جام با 55 میلیارد ریال به پایان رسیده است.

جمشیدی در پایان گفت: برای رفع مشکلات مالی اجرای پروژه ها استفاده از بخش خصوصی و فاینانس داخلی و خارجی در کنار اعتبارات دولتی در دستور کار قرار گرفته است.