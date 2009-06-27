بیست و هفتمین جشنواره فیلم مونیخ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای "شیرین" عباس کیارستمی، "اسب دو پا" سمیرا مخملباف و "آرام باش و تا هفت بشمار" رامتین لوافیپور به نمایندگی از سینمای ایران در بخش بینالملل بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم مونیخ به نمایش درمیآیند.
شیرین" به کارگردانی عباس کیارستمی محصول سال 2008 است و واکنش دهها بازیگر سینما را به تماشای یک فیلم در سالن سینما به تصویر میکشد. نیکی کریمی، ترانه علیدوستی، گلشیفته فراهانی، مهناز افشار، ژولیت بینوش، مهتاب کرامتی و... در "شیرین" بازی کردهاند که روزهای 27 ژوئن و چهارم ژوئیه در جشنواره مونیخ روی پرده میرود.
سمیرا مخملباف با "اسب دو پا" در این جشنواره حضور دارد. فیلم درباره پسرکی فقیر است که نوجوانی ثروتمند استخدامش میکند تا مانند اسب او را پشت خود سوار و جابجا کند. هارون احد، گوتای کریمی، ضیا میرمحمد و خوجه نادر در این فیلم بازی کردهاند که دو نوبت نمایش در روزهای 30 ژوئن و سوم ژوئیه در جشنواره مونیخ خواهد داشت.
"آرام باش و تا هفت بشمار" به کارگردانی رامتین لوافیپور هم دو بار روزهای 28 ژوئن و دوم ژوئیه در بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم مونیخ به نمایش درمیآید. نخستین فیلم بلند لوافیپور پیشتر در بیش از 15 جشنواره بینالمللی شرکت کرده و چند جایزه نیز برده است. هدایت هاشمی و امید عبداللهی بازیگران اصلی فیلم هستند.
بیست و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مونیخ از 25 ژوئن تا چهارم ژوئیه (چهارم تا سیزدهم تیرماه) برگزار میشود و بیش از 200 فیلم در بخشهای مختلف آن روی پرده میرود.
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