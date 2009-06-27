سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم هدف از راهاندازی و انجام این پروژه را ایجاد مکانی مناسب و در خور شان بازنشستگان تأمین اجتماعی و خانوادههای محترمشان جهت گذراندن اوقات فراغت و استفاده از گنجینههای خرد و تجربه آنان ذکر کرد.
وی افزود: پروژه خانه مهر بازنشستگان تأمین اجتماعی استان قم با همکاری شورای اسلامی و شهرداری قم اعتباری بالغ بر 2200 میلیون ریال از ابتدای سال جاری در زمینی به مساحت 470 متر مربع در بوستان شهریار واقع در منطقه نیروگاه قم کلنگ زنی شد.
موسوی گفت: این مکان شامل قسمتهای متنوع از جمله سالن اجتماعات و سینما، کتابخانه و سالن مطالعه، رستوران، فضای ورزشی،سالن اداری، کلاسهای آموزشی و... خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این پروژه در منطقهای واقع شده که تجمع بیشتر بازنشستگان تأمین اجتماعی در آن منطقه وجود دارد و همچنین امکانات فرهنگی کمتری در آن منطقه مشاهده میشود، امید است با راهاندازی آن بازنشستگان و خانوادههای ایشان در یک فضای مناسب و در خور شأن بتوانند از امکانات متنوع آن حداکثر استفاده را ببرند.
مدیر کل تأمین اجتماعی قم اظهار امیدواری کرد: با توجه به این که مشکل اعتباری در این خصوص وجود ندارد و نظارت جدی که بر روند پروژه میشود این مکان در ابتدای نیمه دوم سال جاری بهرهبرداری خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم از پیشرفت 45 درصدی پروژه خانه مهر ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی استان قم خبر داد و گفت: این پروژه نیمه دوم سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم هدف از راهاندازی و انجام این پروژه را ایجاد مکانی مناسب و در خور شان بازنشستگان تأمین اجتماعی و خانوادههای محترمشان جهت گذراندن اوقات فراغت و استفاده از گنجینههای خرد و تجربه آنان ذکر کرد.
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