انفجار مین در مرز مریوان / تحقیقات در مورد علت حادثه ادامه دارد

ایرج حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: صبح امروز به دلیل انفجار مین در شهر مرزی مریوان 6 نفر کشته و زخمی شدند.

وی ادامه داد: این انفجار صبح امروز در منطقه بایوه و در 25 کیلومتری شهر مریوان رخ داده و در جریان آن 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: بررسی دلایل وقوع این حادثه ادامه دارد و پیش بینی اولیه این است که این افراد به صورت قاچاق قصد عبور از مرز را داشته اند.

همچنین یک منبع بیمارستانی در شهر مریوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج ضمن تائید این موضوع اظهار داشت: به دلیل شدت جراحات وارده 3 نفر کشته و مداوای 3 نفر زخمی نیز همچنان ادامه دارد.

جزئیات بیشتر این این واقعه در خبرهای بعدی اعلام می شود.