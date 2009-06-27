اشتغال غیرمجاز 140 هزار تبعه خارجی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر توکلی افشار ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزودافزود: 53 میلیارد تومان یارانه بنگاههای زودبازده خراسان رضوی در حساب های استان بدون استفاده باقی مانده و احتمال برگشت آن وجود دارد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان رضوی گفت:‏ با توجه به اینکه شرایط جذب این یارانه بسیار آسان است، انتظار می رود مدیران بنگاههای زودبازده نسبت به جذب آن اقدام نمایند چرا که احتمال برگشت این یارانه ها از استان وجود دارد .

وی با اشاره به چالش های قانون کار تصریح کرد: مواردی از این قانون باید به نفع تولید واشتغال اصلاح شود.

توکلی افشار با بیان این که امار تعداد دادخواست ها در استان 7 درصد کاهش یافته است، افزود: سیاست وزارت کار و امور اجتماعی تثبیت حفظ اشتغال موجود است در این راستا تلاش می کنیم برای کارآفرینی در اجرای احکام مشکل خاصی ایجاد نشود.

وی قراردادهای موقت را بلای تولید توصیف کرد و گفت: با تدوین فرم های جدید قراردادها یکی از مشکلات عمده صنعت و کارگران مرتفع خواهد شد.

توکلی افشار با اشاره به ابلاغ آئین نامه خط اعتباری ویژه به تولید استان خاطر نشان کرد : یکی از مشکلات و چالش های بازار کار استان اشتغال اتباع خارجی است.

وی افزود: 140 هزار از فرصت های شغلی خراسان رضوی توسط اتباع خارجی به صورت غیر مجاز و غیر قانونی اشغال کرده اند که این مساله مشکلات زیادی برای استان ایجاد کرده است.

