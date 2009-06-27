شطرنجبازان ایران از حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا از امروز (شنبه) در صنعا یمن و در غیاب نمایندگان کشورمان آغاز میشود.
استاد بزرگ احسان قائم مقامی، استاد بزرگ مرتضی محجوب، استاد بزرگ آتوسا پورکاشیان و استاد بینالمللی شایسته قادرپور نمایندگان اعزامی کشورمان به این رقابتها بودند که به دلیل صادرنشدن روادید از سفارت یمن از شرکت در این مسابقات بازماندند.
این در حالی است که نمایندگان کشورمان از 2004 با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات غرب آسیا بارها جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.
در پی کوتاهی سفارت یمن برای صدور روادید، فدراسیون شطرنج کشورمان در نامهای رسمی اعتراض خود را به فدراسیون شطرنج آسیا و فدراسیون جهانی این رشته (فیده) اعلام کرد.
مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا به مدت چهار روز پیگیری میشود.
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