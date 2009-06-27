  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

اعتراض رسمی به فیده/

شطرنجبازان ایران از حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا بازماندند

شطرنجبازان ایران از حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا بازماندند

چهار نماینده کشورمان به دلیل صادرنشدن روادید از شرکت در رقابت‎های قهرمانی شطرنج غرب آسیا دریمن بازماندند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا از امروز (شنبه) در صنعا یمن و در غیاب نمایندگان کشورمان آغاز می‎شود.

استاد بزرگ احسان قائم مقامی، استاد بزرگ مرتضی محجوب، استاد بزرگ آتوسا پورکاشیان و استاد بین‎المللی شایسته قادرپور نمایندگان اعزامی کشورمان به این رقابت‏ها بودند که به دلیل صادرنشدن روادید از سفارت یمن از شرکت در این مسابقات بازماندند.

این در حالی است که نمایندگان کشورمان از 2004 با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات غرب آسیا بارها جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.

در پی کوتاهی سفارت یمن برای صدور روادید، فدراسیون شطرنج کشورمان در نامه‎ای رسمی اعتراض خود را به فدراسیون شطرنج آسیا و فدراسیون جهانی این رشته (فیده) اعلام کرد.

مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا به مدت چهار روز پیگیری می‏‎شود.

کد مطلب 902989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها