شطرنجبازان ایران از حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا از امروز (شنبه) در صنعا یمن و در غیاب نمایندگان کشورمان آغاز می‎شود.

استاد بزرگ احسان قائم مقامی، استاد بزرگ مرتضی محجوب، استاد بزرگ آتوسا پورکاشیان و استاد بین‎المللی شایسته قادرپور نمایندگان اعزامی کشورمان به این رقابت‏ها بودند که به دلیل صادرنشدن روادید از سفارت یمن از شرکت در این مسابقات بازماندند.

این در حالی است که نمایندگان کشورمان از 2004 با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات غرب آسیا بارها جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.

در پی کوتاهی سفارت یمن برای صدور روادید، فدراسیون شطرنج کشورمان در نامه‎ای رسمی اعتراض خود را به فدراسیون شطرنج آسیا و فدراسیون جهانی این رشته (فیده) اعلام کرد.

مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا به مدت چهار روز پیگیری می‏‎شود.