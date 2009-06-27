لاله های مردابی در آب بندانهای آمل مسافرهای تابستانی را جذب خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این پدیده کم نظیر و بی سابقه نمونه کوچکی از جلوه های بی بدیل خداوندی است، زیبایی خاصی را به طبیعت سرسبز شهرستان آمل بخشیده است.

لاله های مردآبی که در یک محیط زیبا وسرسبزدر یک آببندان در روستای "ترویجان" از بخش دابودشت شهرستان آمل گل دهی کرده، با وجود در حاشیه بودن مکان آن از شهر آمل مسافران زیادی را به سمت خود کشانده است.

صاحب این آب بندان با اشاره به اینکه با گل دهی لاله های مردابی در دو هفته اخیر افراد زیادی از مناطق مختلف کشور روزانه برای تماشای این چشم انداز زیبای طبیعی به این مکان می آیند، گفت: هم اکنون در مساحتی حدود 80 هزار متر از فضای 30هزار متری این آب بندان را لاله های مردابی با گل های صورتی رنگش فرا گرفته است.

عسگر توکلی افزود: رویش این گیاه آبزی در ساله های قبل در مساحت چند متری بوده که از بهار امسال با رشد گیاه سطح بیشتری از آب بندان را هم اکنون اشغال کرده است.

وی اضافه کرد: در این آب بندان ماهیان پرورشی گرمآبی و اردک هم پرورش داده می شود.

کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل هم با بی سابقه و منحصر به فرد خواندن رویش گیاه آبزی لاله های مردآبی در آب بندانهای این شهرستان گفت: این پدیده طبیعی در کشور کمیاب و نادر است.

یدالله رنجبر افزود: این گیاه قرق آبی ریشه ای پهن برگ دارد و ساقه های آن در آب شناور و برگهای سبز رنگی همچون سپر دارد.

وی ارتفاع لاله های آبی را از سطح آب حدود 30 تا 40 سانتی متر اعلام و تصریح کرد: گل دهی صورتی رنگ این نوع لاله ها چشم هر بیننده و رهگذری را به سمت خود جلب می کند.

کارشناس اداره حفاظت محیط زیست آمل اضافه کرد: برخلاف نظر همگان این گیاه سمی نیست و حتی از ساقه های و گل های خشکیده آن هم می توان به عنوان یک داروی طبیعی استفاده کرد.

رنجبر سطح آب بندانها و تالابهای شهرستان آمل را حدود 500 هکتار و سطح رویش گل های لاله مردابی را بیش از 4 هکتار اعلام کرد.