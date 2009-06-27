به گزارش خبرنگار مهر، آروند دشت‌آرای امروز صبح در نشستی خبری با حضور حامد بهداد بازیگر و دیگر عوامل نمایش در خانه هنرمندان ایران "سگ‌سکوت" را دارای سه ویژگی اساسی دانست و گفت: این نخستین تئاتری است که تهیه‌کننده خصوصی دارد و از ابتدا با بازیگران مانند سینما قرارداد بسته شده است. استفاده از بازیگران مطرح سینما در تئاتر تجربی حرفه‌ای دیگر ویژگی و سومین ویژگی آن همکاری نویسنده، کارگردان و طراح حرکات معاصر برای تجربه گونه‌ای از نمایش است.

کارگردان "سگ‌سکوت" درباره نحوه انتخاب سالن شماره 2 تماشاخانه ایرانشهر افزود: ما در پروسه تمرین رایزنی‌های زیادی کردیم و قصد داشتیم نمایش را در فرهنگسراها، کاروانسراها و نقاط مختلف تهران در قالب تور تهران به اجرا درآوریم. البته برای اجرای اصلی اثر به دلیل تمرین شش ماهه و حضور بازیگران مطرح سینما هدفمان استفاده از سالنی حرفه‌ای با امکانات خوب بود. خوشبختانه سالن شماره 2 ایرانشهر استاندارد است و امکانات خوبی دارد و قرار شد با نمایش ما افتتاح رسمی شود.

وی با اشاره به اهمیت پروسه پردازش و مهندسی ایده در نمایش "سگ‌سکوت" گفت: دوست دارم این تجربه را نیز با مخاطب خود تقسیم کنیم. نوع رابطه در این کار رابطه‌ای کارگاهی یا آزمایشی است. این نوع تئاتر خطرناک و پر از تاریکی است و اصالت زمانی در آن اتفاق می‌افتد که تک تک عناصر کار به صورت آزمایشگاهی به آن نگاه کنند.

دشت‌آرای خاطرنشان کرد: تصوری که وجود دارد این است که آثار نمایشی یا باید فضا محور باشند یا قصه محور و خیلی سخت است بین این دو وضعیت تعادل و تعامل ایجاد کرد. خوشبختانه متن "سگ‌سکوت" نوشته طلا معتضدی اجازه ترکیب این دو مورد را میسر کرد. در اثر قبلی گروه یعنی "راهشو پیدا کن" بیشترین درگیری مخاطب با کار را تجربه کردیم و تصمیم گرفتیم در "سگ‌سکوت" نیز از این ارتباط استفاده کنیم.

این کارگردان جوان تئاتر تجربی و سرپرست گروه تئاتر "ویرگول" با اشاره به اینکه این گروه تئاتری مدعی نوآوری و تعاملات بینافرهنگی از طریق تئاتر است درباره فعالیت‌های گروه خود در زمینه تئاتر خصوصی گفت: ما پیشنهاد بازاریابی تئاتر را به اداره کل هنرهای نمایشی دادیم و در امر جذب حامیان مالی موفق شدیم شرکت‌های تفال، ال جی، سامسونگ و بانک کارآفرین را در پنج سال گذشته با آثار خود وارد عرصه حمایت از تئاتر کنیم.

وی تأکید کرد: تئاتر ما برای پیشرفت نیاز به استقلال مالی دارد و تا تئاتر خصوصی به وجود نیاید هنرمند وابسته نمی‌تواند با بازاریابی فرهنگی کار خود را پیش ببرد. ما باید بتوانیم تمرکز زدایی کرده و عموم را به دیدن تئاتر بیاوریم و این امر تنها با حرکت به سوی تئاتر خصوصی انجام می‌شود.

در ادامه حامد بهداد از بازیگران اصلی "سگ‌سکوت"، تئاتر را پروژه‌ای برای شارژ شدن بیان و ذهن بازیگر دانست و گفت: تئاتر به خاطر برقراری دیالوگ اتفاقی فرهنگی‌تر نسبت به سینماست. در سینما چیزی برای برقراری دیالوگ نیست و به همین خاطر احتمال دارد مبتذل شود. در تئاتر علاوه بر بازسازی هنری، بازسازی خود فرصت برقراری دیالوگ را برای بازیگر ایجاد می‌کند. شگفتی تئاتر برای من در روزمرگی و رشد کند آن است و چون اصالت و حقیقت را در خود دارد باعث شگفتی من می‌شود.

وی درباره چگونگی برقراری ارتباط مخاطب با نمایش تجربی "سگ سکوت" افزود: این انرژی و آگاهی ماست که با مخاطب درگیر است. اگر کاری کنیم که مخاطب و بازیگر یکسان از حوزه انرژی بهره‌مند شوند به هدف اصلی خود و کارگردان رسیده‌ایم. این امر نیازمند آن است که هر شب ما با خلوص ذهنی روی صحنه حضور داشته باشیم.

این بازیگر سینما با اشاره به تجربه مثبت همکاری با پانته‌آ بهرام در نمایش "سگ سکوت" گفت: من به دلیل فاصله 10 ساله خود از زمان تحصیل و فعالیت تئاتری در دانشگاه تا کنون،‌ به نوعی از تئاتر می‌ترسیدم ولی پانته‌آ بهرام با تمریناتی که با من انجام داد خیلی کمکم کرد. از این رو به نظر من حضور این بازیگر حضوری جادویی است.

معتضدی نویسنده و دراماتورژ "سگ‌سکوت" نیز با اشاره به همکاری سه ساله خود با گروه تئاتر "ویرگول" درباره شکل‌گیری این متن گفت: در این سه سال در تجربیات نمایشی مختلف کار ما از یک طرح یا نمایشنامه اولیه شروع می‌شود. در اینجا نیز بنده، سارا ریحانی طراح حرکات و دشت آرای کارگردان کار روی متن نظر می‌دهیم و پیشنهادات خود را ارائه می‌کنیم. ما در ابتدا نمایشنامه‌ای اولیه داشتیم و شش ماه بدون حضور بازیگر روی آن اتودهای مختلف را می‌زدیم.

وی ادامه داد: نمایش "سگ سکوت" بین زمان ذهنی و واقعی و به نوعی اتفاقی بین رویا و واقعیت است. ما در این نمایش مرزهای بین واقعیت و رویا را برداشتیم. همواره گفته می‌شود که قصه جایگاهی در تئاتر تجربی ندارد ولی ما در اینجا تلاش کردیم که در تئاتر تجربی نیز قصه داشته باشیم. حال اینکه چقدر در این امر موفق بودیم به بازخورد تماشاگر برمی‌گردد.

این نمایشنامه نویس جوان درباره تأثیر تئاتر خصوصی در پیشرفت تئاتر ایران گفت: تئاتر ما از سینما پیش‌تر است و متون خوبی در آن تولید می‌شود. این پتانسیل بالا نیازمند نیرویی پیش برنده یا همان تهیه کننده خصوصی است.

سارا ریحانی طراح حرکات نمایش "سگ سکوت" نیز درباره چگونگی تمرینات و شکل گیری کار گفت: در اینگونه آثار که فضای بداهه پردازی دارند تا بازیگر خود را رها نکند قادر به انجام کاری نخواهد بود. ما در این نمایش بیشتر از تکینک‌های حرکات ماسه استفاده کردیم و دشت‌ آرای تمریناتی در راستای آزاد شدن گروه در فضای بداهه پردازی ارائه داد که این مهمترین اتفاق در نمایش "سگ سکوت" بود.

رامین بهنام آهنگساز نمایش "سگ سکوت" هم وجود بداهه پردازی را از ویژگی‌های مهم این نمایش دانست زیرا به عوامل مختلف گروه فکر خود را بیان کنند. وی همچنین وجود افرادی همفکر در نمایش "سگ سکوت" را از ویژگی‌های دیگر این اثر نمایشی دانست.

نمایش "سگ سکوت" به دلیل نیاز به تمرینات بیشتر از 15 تیرماه در سالن شماره 2 تماشاخانه‌های ایرانشهر به روی صحنه خواهد رفت. این نمایش با حضور حامد بهداد،‌ پانته‌آ بهرام، باران کوثری، جواد نمکی، داریوش فائزی، حمیدرضا فلاحیان و سارا ریحانی به مدت 30 شب با بهای بلیت 10 هزار تومان در ساعت 20:30 اجرا خواهد شد.

اولین اجرای این نمایش اختصاص به هنرمندان، منتقدین و اصحاب رسانه دارد و روزهای پنجشنبه و جمعه در دو اجرا به صحنه می‌رود که دانشجویان و هنرمندان تئاتر با تخفیف 50 درصد در این روزها می‌توانند از نمایش دیدن کنند. عادل بزدوده سازنده عروسک و لیلا مدن‌پور و حمید خرم دستیاران کارگردان عوامل دیگر نمایش "سگ سکوت" هستند.