"زیبایی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "زیبایی" پرسشهای متداول در باره زیبایی شناسی از جمله زیبایی چیست؟ چگونه می‌توانیم زیبایی را ارزیابی کنیم؟ و آیا زیبایی خوب است؟ را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

برخی معتقدند قضاوت درباره زیبایی امری ذهنی و نسبی است و چیز اندکی می‌توان از مطالعه و نقد هنر آموخت که اسکروتن در این کتاب این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اسکروتن استدلال می‌کند که تجربه ما از زیبایی، بنیانی عقلانی دارد و زیبایی ارزشی حقیقی و جهانشمول دارد. او نشان می‌دهد که چگونه احساس ما درباره زیبایی بخشی اجتناب ناپذیر را در شکل دادن به جهان زیستی ما تشکیل می‌دهد.

زیبایی می‌تواند به عنوان عاملی انسجام بخش، باعث گسست، مقدس و یا کفرآمیز تلقی گردد. زیبایی همچنین می‌تواند جذاب، امیدبخش، نا امید کننده و یا نشاط آور تلقی گردد.

اسکروتن در این کتاب مفهوم زیبایی را مورد بررسی قرار می دهد و این پرسش را بررسی می کند که چه چیز اشیا را - چه در هنر، چه در طبیعت و چه در اشکال زندگی - زیبا می سازد.

او همچنین این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توان قضاوتهای گوناگون را درباره زیبایی مورد داوری قرار داد در حالی که معیارهای قضاوت بسیار متفاوت هستند. سوال دیگر این است که آیا داوری صحیحی را می توان درباره زیبایی داشت یا نه؟

کتاب علاوه بر پیشگفتار، مشتمل بر 9 فصل است.

فهرست عناوین کتاب عبارتند از: قضاوت درباره زیبایی، زیبایی انسانی، زیبایی طبیعی، زیبایی مبتذل، زیبایی هنرمندانه، ذوق و نظم، هنر و غریزه، عبور از زیبایی و اندیشه استنتاجی.