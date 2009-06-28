آبنمای موزیکال در اصفهان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد عیدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه در پارک آیینه خانه اصفهان اجرا خواهد شد و همچنین در سی و سه پل و پل فردوسی نیز شاهد راه اندازی اقدامات قابل توجهی از این قبیل خواهیم بود و در کوه صفه اصفهان نیز تا اواخر سال جاری شاهد راه اندازی آبنمای موزیکال هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جهان نمای اصفهان نیز شاهد ساخت آبنمای موزیکال خواهیم بود، اظهار داشت: اجرای این پروژه به عنوان یکی از آخرین اصول مهندسی روز دنیاست.

عیدی همچنین در ادامه خبر از راه اندازی آب نمای اتفاقی نیز داد و گفت: برای نخستین بار در کشور این طرح در اصفهان اجرا خواهد شد.

مدیر بهینه سازی تجهیزات و نگهداری تاسیسات شهرداری اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 250 آبنما در سطح شهر وجود دارد که تا پایان سال جاری در هر منطقه از شهر حداقل یک الی دو آبنما معمولی ساخته خواهد شد.

وی همچنین خبر از ساخت آبنمای حروف در کوه صفه اصفهان نیز داد و گفت: این آبنما بر اساس سیستم الکترونیکی و نرم افزارهای کامپیوتری کار می کند و برنامه های آن نیز قابل تغییر است چنانچه به وسیله آب می توان متون را پیاده سازی نمود چنانچه در هنگام اذان این پروژه اذان را به صورت متن نمایش خواهد داد.

عیدی همچنین خاطر نشان کرد: به زودی سیتم نورپردازی در سطح شهر به صورت هوشمند خواهد بود چنانچه با سیستم کنترل از راه دور نورپردازی اصفهان را کنترل خواهیم کرد از طرف دیگر نور با رنگهای بسیار متنوعی به نمایش گذاره خواهد شد.

مدیر بهینه سازی تجهیزات و نگهداری تاسیسات شهرداری اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خبر از ساخت نیمکت خانواده داد و گفت: تا سه ماه آینده این مبلمان مخصوص خاناده ها در سطح شهر ساخته خواهد شد که در حد خود بی نظیر است.