اداره کل تربیت بدنی پاسخگوی خسارت وارده به زمین چمن تختی بندرعباس باشد

قاسم رنجبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: در دیدار مردمی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد، خساراتی به زمین چمن و تاسیسات آن وارد شد که اداره کل تربیت بدنی باید جبران خسارت کند.

دبیر هیئت فوتبال استان تصریح کرد: اداره کل تربیت بدنی زمین ورزشگاه تختی بندرعباس را جهت بهره برداری به هیئت فوتبال واگذار کرده اما متاسفانه بارها شاهد این بوده ایم که بدون هماهنگی و اطلاع ، این زمین را با عقد قرارداد به دیگران واگذار و این بار هم در اختیار ستادی قرار داده بودند.

وی در پایان یادآور شد: در صورت عدم پرداخت خسارات از سوی تربیت بدنی استان، شاهد ظلم بزرگی بوده ایم که آن اداره به مجموعه فوتبال استان وارد کرده است.