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۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

اداره کل تربیت بدنی پاسخگوی خسارت وارده به زمین چمن تختی بندرعباس باشد

اداره کل تربیت بدنی پاسخگوی خسارت وارده به زمین چمن تختی بندرعباس باشد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت فوتبال هرمزگان گفت: اداره کل تربیت بدنی استان باید پاسخگوی خسارات وارده به زمین چمن ورزشگاه تختی شهر بندرعباس باشد.

قاسم رنجبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: در دیدار مردمی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد، خساراتی به زمین چمن و تاسیسات آن وارد شد که اداره کل تربیت بدنی باید جبران خسارت کند.

دبیر هیئت فوتبال استان تصریح کرد: اداره کل تربیت بدنی زمین ورزشگاه تختی بندرعباس را جهت بهره برداری به هیئت فوتبال واگذار کرده اما متاسفانه بارها شاهد این بوده ایم که بدون هماهنگی و اطلاع ، این زمین را با عقد قرارداد به دیگران واگذار و این بار هم در اختیار ستادی قرار داده بودند.

وی در پایان یادآور شد: در صورت عدم پرداخت خسارات از سوی تربیت بدنی استان، شاهد ظلم بزرگی بوده ایم که آن اداره به مجموعه فوتبال استان وارد کرده است.

کد مطلب 903008

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