70 درصد عارضه های پوستی ناشی از پرتوهای نور خورشید است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی گورانی پیش از ظهر شنبه در همایش تشعشعات هسته ای، امواج مغناطیس و سلامت مردم در بیرجند افزود: طبق بررسی های صورت گرفته در زمینه علل ابتلا به سرطان پوست 70 درصد بروز این بیماری ها به دلیل قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش است.

وی با اشاره به نقش مستقیم پرتوهای فرابنفش در بروز عوارض پوستی، عنوان کرد: از مجموع موارد سرطانهای مختلف، 15.5 درصد موارد مربوط به بیماران سرطان پوست است.

گورانی بر لزوم بالا بردن آگاهی مردم در خصوص مضرات این پرتوها تاکید کرد و افزود: یکی از دلایل عمده بالا بودن موارد سرطان پوست عدم آگاهی مردم در خصوص مضر بودن این پرتوها و لزوم اجتناب از در معرض قرار گرفتن پرتوهای فرابنفش است.

وی در ادامه انرژی را یکی از چالشی ترین مسائل بشر دانست و بیان داشت: انسانها به دنبال تولید انرژی نو، تجدید پذیر، تمیز و ارزان است که انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیس به علت تجدیدپذیر بودن، ارزانی و در دسترس بودن در آینده نزدیک وارد فعالیتهای بشر خواهند شد.

گورانی بر رعایت اصل آلارا یعنی به کم کردن پرتو گیری توسط مردم تاکید کرد و گفت: این امر با شناسایی منابع تشعشعات، کم کردن فاصله و زمان بهره گیری از پرتوها و ایجاد حفاظ اجرایی است.

وی انرژی های کیهانی، خورشیدی، مواد رادیو اکتیو درون زمین، رادون 222، انرژی های داخل بدنی و ... را از جمله عوامل پرتوهای طبیعی برشمرد و افزود: وقوع 10 سال پیری زودرس و تحمیل هزینه های هنگفت بر اقتصاد خانواده ها از عوامل ناشی از پرتوهای طبیعی هستند.

کارشناس مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بیشترین تولید پرتوهای طبیعی در ایران از رادون است، اظهار داشت: 82 درصد پرتوگیری مردم از عوامل طبیعی است که 55 درصد آن به رادون اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه این پرتوها موجب بروز پیری زودرس در جامعه می شوند، گفت: باید در راستای تضمین اکوسیستمها و جلوگیری از در معرض قرار گرفتن پرتوهای ناخواسته همه مسئولان اجرایی و مردم همکاری لازم را داشته باشند و حفاظت رادیولوژیکی را به عنوان یک اصل مهم رعایت کنند.

گورانی به اجرایی کردن برنامه گذار بهداشتی از لامپهای رشته ای به فلورسنت فشرده اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا پروژه ملی بهداشت کاربری لامپهای کم مصرف تعریف شده است.

کارشناس مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها، تحقیقات پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی، تولید نیرو، استریل کردن وسائل و مواد غذایی، ضخامت سنجی، چگالی سنجی، سطح سنجی، عمق سنجی، رطوبت سنجی و ... و برسی خوردگی مواد را از جمله کاربری های صلح آمیز انرژی هسته ای ذکر کرد.