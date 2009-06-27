ارتحال آیت الله بهجت برای اسلام و جامعه بشریت ضایعه ای اسفناک بود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام محمد کاظم راشد یزدی ظهر شنبه در مراسم اربعین آیت الله العظمی "بهجت" در مصلی امام خمینی (ره) رشت، افزود: آیت الله بهجت استوانه فقاهت و مشعل پرفروغ و ستاره درخشان عالم فقه و عرفان بود.

وی با اشاره به زهد، تقوا، علم، فقاهت و ساده زیستی آیت الله بهجت، عنوان کرد: معظم له نه تنها از نظر فقی و دینی بلکه در زمینه مسائل سیاسی نیز تسلط داشتند و همواره یار و یاور امام راحل و مقام معظم رهبری بود.

راشد یزدی، تربیت شاگردان مختلف از سوی آیت الله بهجت را یاد آور شد و اظهار امیدواری کرد: حوزههای علمیه بتوانند این گونه شخصیتها را پرورش دهند.

این استاد اخلاق در ادامه با اعلام اینکه آیت الله بهجت پیش از ایام جوانی و نوجوانی به حوزه سیر و سلوک و عبودیت گام نهاد، یاد آورشد: تقوا و خود سازی، زهد و ساده زیستی، سیر و سلوک و مقام معنوی، زیارت و توسل، تواضع و فروتنی از مهمترین ویژگی های شخصیتی آیت الله بهجت بود.