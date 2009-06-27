برقعی از واگذاری برخی اختیارات به استانها دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمنصور برقعی در جلسه ستاد الگوی مصرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: توجه جدی به الگوها و احیای الگوهای درست، نکته ای بسیار با اهمیت است که در رعایت الگوی مصرف باید به آن عنایت ویژه داشت.

وی افزود: باید به سمتی گام برداریم که به تناسب شرایط کشور به گونه ای برنامه ریزی کنیم که با بهره گیری از الگوهای بومی، آفت مصرف بیهوده را از بین برده و راندمان کار را ارتقا دهیم.

در این جلسه که اعضای ستاد اصلاح الگوی مصرف معاونت و دستگاه های وابسته حضور داشتند، برقعی با اشاره به واگذاری بخشی از ماموریتها به دستگاه های استانی گفت: با واگذاری برخی از اختیارات معاونت به استانها، شاهد رشد و بالندگی شورای برنامه ریزی و توسعه استانها هستیم و این روندی رضایت بخش است.

وی با تاکید بر اینکه روند برنامه ریزی باید ریشه از قانون اساسی گرفته باشد، گفت: ضروری است برای برنامه ها و صورت مساله های اساسی، بهره گیری از اسناد و تئوریها به تقویت برنامه ریزی با نگاه و نگرش ملی و فرابخشی اهتمام لازم را داشته باشیم.

برقعی درپایان بر نگاه یکسان به همه دستگاه های اجرایی و نیز سخت نکردن فرآیندهای انجام کار تصریح کرد.